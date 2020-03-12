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В Канаде установят системы хранения энергии Tesla Megapack, что снизит расходы на $200 000 в год

12.03.2020
В Канаде установят системы хранения энергии Tesla Megapack

Канадская электросетевая компания Saint John Energy объявила о приобретении системы хранения энергии Tesla Megapack. Установка мощностью 2,5 МВт*ч будет развернута на подстанции Millidgeville в провинции Нью-Брансуик. Это будет первая в стране батарея Megapack.

По планам компании, аккумулятор будет брать на себя часть нагрузки во время пиков потребления энергии. Это позволит снизить расходы на $200 000 в год — или на $3 млн в течение 15 лет. Кроме того, будут сокращены выбросы парниковых газов — за счет того, что другим подстанциям не придется сжигать топливо.

Tesla уже доставила Megapack в Нью-Брансуик и начала ввод в эксплуатацию. Если опыт использования батареи окажется успешным, Saint John Energy закупит еще несколько единиц.

TESLA ПРЕДСТАВИЛА НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МОДУЛЬНЫХ БАТАРЕЙ MEGAPACK ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГИИ

Батареи Megapack — новый проект Tesla, предназначенный для хранения энергии в промышленных масштабах. Каждый из аккумуляторов имеет мощность до 3 МВт*ч. Используя их, можно развернуть электростанцию мощностью 1 ГВт*ч всего за три месяца. Особенно эффективной такая установка будет при комбинации с возобновляемыми источниками энергии.

источник: electrek

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