В Канаде построили небоскреб из дерева в рекордные 70 дней

Здание высотой 53 метра, получившее название Brock Commons, спроектировала и построила канадская архитектурная фирма Acton Ostry.

Как подчеркивают его представители, вся древесина, которая пошла на производство бруса, была добыта в лесах Британской Колумбии.

Процесс строительства, если не считать внутренней отделки, уложился в рекордные 70 дней. Рассчитано общежитие на 400 студентов, которые в настоящее время в нем и проживают.

Нужно отметить, что поперечно-клееный брус CLT новинкой на рынке стройматериалов не является: на рынке он появился еще в 90-х годах прошлого века. Многочисленные слои этого материала склеены таким образом, что волокна предыдущего слоя всегда располагаются перпендикулярно волокнам следующего.

В НОРВЕГИИ ПОСТРОИЛИ САМЫЙ ВЫСОКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ НЕБОСКРЕБ В МИРЕ, ЕГО ВЫСОТА 85,4 МЕТРА

Такая технология придает материалу высокую прочность, при этом его производство — практически безотходное.

Инновацией является возведение из CLT и других современных продуктов переработки древесины высотных зданий во всем мире — для их обозначения даже появилось специальное слово plyscraper, по аналогии с известным skyscraper, «небоскреб».

СМОГУТ ЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ НЕБОСКРЕБЫ ЗАМЕНИТЬ БЕТОННЫЕ ЗДАНИЯ

Строительство здания обошлось в $51,5 млн.