В Канаде и США новый тренд, высотные здания строят из экологичной фанеры

В США и Канаде появляются многоэтажки из фанеры. Компания Freres Lumber, которая базируется в Лионе, штат Орегон, получила для своей фанерной плиты патент. Документ позволяет строить из этого композита здания высотой до 18 этажей.

Freres Lumber занимается производством пиломатериалов уже около века. В 1998 фабрика стала производить фанеру, а три года назад занялась разработкой фанерной плиты.

Продукция также успешно прошла испытания по пожарной безопасности и получила сертификаты Юго-западного научно-исследовательского института (SwRI) и организации APA, которая занимается продвижением композитных материалов из древесины.

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Плита состоит из 108 чередующихся между собой слоев – композитного пиломатериала и натурального шпона. Размер плиты – 3,65 м на 14,63 м, толщина – 0,3 м, однако последний показатель может варьироваться в зависимости от конкретных нужд. Готовые панели можно использовать для обшивки стен, полов и как полноценный конструктивный элемент – в качестве балок и колонн.

Фанерная плита задумывалась как альтернатива поперечно-клееной древесине (CLT). Представители Freres Lumber утверждают, что их продукт имеет множество преимуществ перед конкурентом. Поперечно-клееная древесина ограничена в формах и размерах, а фанерный аналог обладает большей гибкостью по обоим параметрам. Панели легко можно разрезать на станке с ЧПУ без ущерба для технических характеристик.

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Кроме того, для их изготовления нужно на 20% меньше древесного волокна. А в ход идут даже небольшие деревья – диаметром около 14 см, в то время как для CLT требуются экземпляры толщиной минимум 23 см.

Многослойные панели уже успели испытать в деле. Например, кровля А-образного дома в Сноквалми, штат Вашингтон, сделана из этих панелей. А Университет штата Орегон опробовал их сразу на двух корпусах.

источник: frereslumber