В Калифорнии дом «выдолбали» в бревне гигантского красного дерева

Знаменитые гигантские секвойи из Калифорнии известны на весь мир. Их используют для строительства автомобильных туннелей, а из одного такого дерева даже создали целый дом.

Это не просто деревянный сруб. Этот дом уникален тем, что он в буквальном смысле выдолблен в бревне.

Материалом для этого удивительного жилища стала упавшая секвойя, которой на тот момент было уже целых 2100 лет. Дерево весило 42 тонны. Чтобы создать такую хижину внутри бревна понадобилось восемь месяцев работы.

Изначально дом был установлен на колеса и путешествовал по США в качестве туристической достопримечательности. Со временем это стало проблематично. Теперь хижина установлена в Калифорнии и открыта для посещений. Чтобы взглянуть на оригинальный дом, потребуется заплатить всего 1 доллар за вход.

В МОНАКО ВЫРЕЗАЛИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ, РОШКОШНЫЙ ДОМ ИЗ КАМНЯ В СКАЛЕ (ФОТО)

Ступая в этот дом, вы сразу понимаете, что оказываетесь внутри ствола гигантского дерева. Но, благодаря широким окнам, здесь достаточно уютно и комфортно. В доме имеется кухня, обеденная зона, две кровати и небольшая ванная комната.