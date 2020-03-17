В Израиле, из -за коронавируса, официально разрешили электронную слежку за гражданами

Израильское правительство утвердило в воскресенье, 15 марта, систему электронного мониторинга для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. Как сообщил министр транспорта Бецалель Смотрич, обсуждение продолжалось семь часов.

По его словам, введение электронного контроля – беспрецедентный шаг, который оправдан исключительно обеспечением безопасности граждан в критической и опасной ситуации. Государство будет следить за тем, не нарушают ли люди условия карантина, и отслеживать всех, с кем вступают в контакт потенциальные нарушители.

Немедленно появились обвинения в том, что это грубое вмешательство в частную жизнь граждан со стороны государства, и чтобы получить разрешение на это, глава правительства должен был заручиться поддержкой министерства юстиции.

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Впервые в истории Израиль применит геолокационную слежку за собственными гражданами — не в рамках борьбы с террором. Таким образом будет повторен опыт Тайваня, который введя эту меру смог эффективно справиться с распространением коронавируса в стране.

В руководстве юридической системы отвергли острую критику по поводу использования систем слежения из арсенала спецслужб и заявили, что этот шаг одобрен юрсоветником правительства Авихаем Мандельблитом.

Он утвердил применение минздравом и полицией специальных средств для мониторинга и выявления и слежения за новыми случаями заражения среде находящихся в карантине.

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Мандельблит также заверил главу ШАБАКа Надава Аргамана в том, что использование электронных систем будет находиться под контролем минюста и комиссии кнессета, курирующей спецслужбы. Я считаю, что любые методы, которые направлены на безопасность граждан и спасение жизни — оправданы. Если такое решение сможет эффективно побороть распространение эпидемии — однозначно, это правильное решение!

источник: Олег Вишняков