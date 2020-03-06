В Испании спроектировали «умную» квартиру, которая не нуждается в кондиционере

Испанский врач поручил студии Husos Architects сделать капитальный ремонт в своей квартире, чтобы там комфортно чувствовал себя его любимый бульдог. Пес очень чувствителен к жаре, а вариант «умного дома» с замкнутой климат-системой не нравится самому доктору. Он захотел поселиться в доме с естественной вентиляцией, которая обеспечивается минимальными затратами ресурсов.

Так как доктор работает в разные смены, у него нет четкого распорядка дня, то помимо спальни в доме оборудовали отсек для фиесты, где можно подремать или посмотреть фильм, опустив стену-экран. Центр квартиры занимает свободно продуваемая гостиная, подсобные помещения расположены по ее бокам. Здесь минимум дверей и перегородок, чтобы воздух мог свободно циркулировать через специально спроектированные для этого окна.

Вся западная — наиболее солнечная — стена квартиры заставлена стеллажами с насаждениями: цветы, овощи, свежая зелень к столу. Растения получают максимум света и создают тень, помогая избежать перегрева в самые жаркие дневные часы. Это пассивная система охлаждения и одновременно насыщения воздуха кислородом, с поглощением углекислого газа.

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Мадрид и его окрестности уже страдают от нехватки питьевой воды, поэтому архитекторы внедрили в проект систему использования «серой воды». Это стоки из раковины и душа, прошедшие очистку от химикатов — условно чистая вода. Пить ее нельзя, а вот использовать для полива растений вполне можно. В квартире установлена система рециркуляции жидкости, поэтому возиться с лейками и ведрами нужды нет.