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В Ирландии к 2030 году полностью запретят бензиновые и дизельные автомобили

25.04.2020
В Ирландии к 2030 году полностью запретят бензиновые и дизельные автомобили

Ирландия намерена запретить продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2030 года. Это одна из 180 мер, опубликованных правительством Ирландии в Плане действий по климату, который охватывает все сектора экономики.

Власти Ирландии намерены к 2030 году полностью запретить в стране продажи новых автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами в рамках кампании по сохранению окружающей среды и перехода на возобновляемые источники энергии.

Согласно стратегии Climate Action Plane, через 10 лет в Ирландии должны прекратиться продажи машин с традиционными двигателями внутреннего сгорания, которые заменят автомобилями с полностью электрическими силовыми установками. К 2030 году количество электрокаров на дорогах должно достигнуть 950 тыс. единиц.

К этому же сроку до 70% электроэнергии, потребляемой в государстве, должно вырабатываться при помощи возобновляемых источников – в том числе ветряных генераторов и солнечных батарей.

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Напомним, запрет на продажу бензиновых и дизельных автомобилей намерено ввести правительство Великобритании, которое собирается полностью отказаться от машин с традиционными двигателями внутреннего сгорания в 2040 году.

Кроме того, на данный момент возможность отказа от машин с ДВС рассматривают в Германии, Франции, Норвегии, Нидерландах, Индии и в других странах.

 

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