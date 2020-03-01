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В Индии реализуется программа «жилье для всех», Tvasta печатает один дом всего за два дня

01.03.2020
В Индии реализуется программа «жилье для всех», Tvasta печатает один дом всего за два дня

Отсутствие доступного жилья — одна из насущных проблем Индии. И новейшие технологии должны помочь скорее воплотить в жизнь правительственную программу «Жилье для всех».

Решить одну из основных проблем Индии — тотальной нехватки жилья — поможет технология 3D-печати домов. Как утверждают основатели компании Tvasta, первые такие строения появятся уже в этом году.

На печать одного дома у Tvasta ушло всего два дня. Однако это был пробный образец.

В Индии реализуется программа «жилье для всех», Tvasta печатает один дом всего за два дня

Когда дело дойдет до стройки в реальных условиях, стартап планирует печатать составные части домика площадью 30 кв.м примерно за три дня, а собирать его «под крышу» в течение недели.

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Несколько правительственных агентств и представители бизнеса Индии сейчас разрабатывают стандарты, нормы и правила для широкого применения 3D-печати домов. Ключевым фактором, однако, станут скорость и доступность жилья.

Tvasta утверждает, что технология учитывает эти особенности индийского рынка. Основной строительный материал — специально разработанный бетон, который не застревает в 3D-принтере, но при этом быстро застывает и держит форму.

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В будущем стартап собирается печатать дома с помощью натуральных материалов вроде стабилизированного грунта или применять альтернативные цементирующие материалы, например, геополимеры.

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