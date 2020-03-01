В Индии реализуется программа «жилье для всех», Tvasta печатает один дом всего за два дня

Отсутствие доступного жилья — одна из насущных проблем Индии. И новейшие технологии должны помочь скорее воплотить в жизнь правительственную программу «Жилье для всех».

Решить одну из основных проблем Индии — тотальной нехватки жилья — поможет технология 3D-печати домов. Как утверждают основатели компании Tvasta, первые такие строения появятся уже в этом году.

На печать одного дома у Tvasta ушло всего два дня. Однако это был пробный образец.

Когда дело дойдет до стройки в реальных условиях, стартап планирует печатать составные части домика площадью 30 кв.м примерно за три дня, а собирать его «под крышу» в течение недели.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 3D-СТРОИТЕЛЬСТВА, ОСНОВАНА НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ АВТОНОМНЫХ РОБОТОВ

Несколько правительственных агентств и представители бизнеса Индии сейчас разрабатывают стандарты, нормы и правила для широкого применения 3D-печати домов. Ключевым фактором, однако, станут скорость и доступность жилья.

Tvasta утверждает, что технология учитывает эти особенности индийского рынка. Основной строительный материал — специально разработанный бетон, который не застревает в 3D-принтере, но при этом быстро застывает и держит форму.

В НИДЕРЛАНДАХ СОЗДАДУТ МИКРОРАЙОН ИЗ 3D-ПЕЧАТНЫХ ДОМОВ

В будущем стартап собирается печатать дома с помощью натуральных материалов вроде стабилизированного грунта или применять альтернативные цементирующие материалы, например, геополимеры.