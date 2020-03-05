В Хельсинки построили здание центральной библиотеки с нулевым энергопотреблением

В Хельсинки открыли здание новой центральной библиотеки от архитектурной фирмы ALA. Библиотека получила название Oodi (в переводе с финского «ода») и расположена в самом центре города – на площади Кансалаистори.

Oodi стала частью культурного хаба вместе с Хельсинкским музыкальным центром, дворцом «Финляндия», Sanoma House и Музеем современного искусства Kiasma. Здание представляет собой нечто большее, чем просто библиотеку в традиционном понимании. Это некоммерческое общественное пространство. Лишь треть помещений в нем используется для хранения книг. При этом в Oodi нашлось место кинотеатру, студии звукозаписи, мейкерспейсу, галерее, залам для проведения различных мероприятий, кафе.

Здание библиотеки разделено на три уровня. Нижний этаж является своеобразным продолжением городской площади. Верхний уровень занимает читальный зал с открытой планировкой под названием «Книжный рай».

НОРВЕГИЯ ПЕРЕХОДИТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КЛИМАТИЧЕСКИ-СОЗНАТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Стеклянная поверхность фасада обеспечивает максимальное проникновение туда естественного света. Кроме того, на последнем этаже предусмотрен огромный балкон. Между верхним и нижним уровнями находится закрытое пространство с комнатами для дополнительных услуг.

Основой Oodi стала стальная арочная конструкция, закрепленная на железобетонной плите, скрытой за фасадом. В целом сооружение имеет форму моста с пролетом в 100 метров.

ПРОЕКТ ВЕНЕРА, ЖАКА ФРЕСКО — НОВЫЙ ДИЗАЙН ГОРОДОВ И ОБЩЕСТВА

Во многом проект стал результатом взаимодействия с персоналом библиотеки и общественностью. В ходе перепланировки количество административных помещений было сведено к минимуму. Архитекторы отдали предпочтение технологиям для сортировки, возврата и хранения книг. Компьютеризация работы была мерой необходимости: библиотека ожидает 10 000 посетителей в день и 2,5 миллиона в год.

Фасад, облицованный досками из финской еловой древесины, устойчив к местным климатическим условиям. Кроме того, авторы проекта довели здание библиотеки до уровня нулевого энергопотребления.