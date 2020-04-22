В Германии в обычном ангаре создали тропический рай (фото)

Просто невероятно, каких высот смог достичь технологический прогресс. Мы уже довольно спокойно относимся к различным ноу-хау и очередным чудо-изобретениям. Но в мире всё равно есть вещи, которые заставляют нас восторженно ахнуть!

Удивительно, но практически в самом центре Германии, в Бранденбурге, существуют тропические острова. Да-да, прекрасная лагуна с прозрачной водой и белоснежным песком, на берегу которой растут пальмы и щебечут экзотические птицы! Но самое удивительное, где именно это чудо находится.

А расположились тропические острова в обычном ангаре. Единственное, чем раньше было примечательно строение, это своими колоссальными размерами. Ведь это был эллинг для дирижаблей. Его длина достигала 360 метров, а ширина — 210 метров.

Сам ангар принадлежал ранее фирме Cargolifter AG. В середине 90-х годов ее владельцы хотели возродить производство дирижаблей для транспортировки негабаритных грузов. Однако идея себя не оправдала, и фирма обанкротилась.

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Так бы и остался гигантский ангар пустовать, если бы на него не положил глаз малайзийский концерн Tanjong. На деньги азиатских спонсоров в бывшем ангаре построили уникальный парк отдыха с собственным микроклиматом. Бассейны оборудовали в стиле естественных водоемов, а вокруг них высадили тропическую растительность.

В ангаре заколыхались настоящие джунгли! А к тому же тропический лес заселили экзотическими птичками! Причем в паке развлечений обитают не только маленькие пичужки, но и грациозные розовые фламинго.

Здесь можно встретить также и тропических насекомых! Правда их, слава Богу, не стали выпускать на волю. Желающие могут полюбоваться на букашек сквозь стекло специальных террариумов.

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Оборудованный парк получил название «Тропические острова» и способен принимать одновременно до шести тысяч посетителей!

Те, кому не хватает дня насладиться тропиками, могут остаться здесь на ночь. Комплекс оборудован своим отелем. В темное время вода бассейнов подсвечивается голубоватым сиянием, придавая происходящему неповторимую атмосферу.

К услугам отдыхающих несколько первоклассных баров и кафешек, которые стилизованы под тропические хижины. Чтобы напомнить посетителям, что они всё еще в Германии, вдоль стен ангара построили целую деревушку с фахверковыми домиками.

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Детям здесь особое раздолье. Для них соорудили несколько игровых площадок. Где малыши могут резвиться как на суше, так и в воде. Для любителей отдыхать «дикарем» здесь даже предусмотрен палаточный городок!

В помещении круглый год поддерживаются одинаковые условия. Даже если на улице зима, то «Тропические острова» будут радовать своих посетителей температурой 26 градусов.