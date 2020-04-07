В Германии, гибкие солнечные батареи, встраивают в штукатурное покрытие зданий

В процессе реновации многоквартирного жилого дома во Франкфурте при утеплении фасада в штукатурное покрытие впервые были «встроены» гибкие органические солнечные батареи (organic photovoltaic — OPV).

Проект является результатом четырехлетней кооперации концерна-производителя фасадных покрытий DAW и OPVIUS GmbH, одного из лидеров в секторе органической фотовольтаики.

Солнечные генерирующие устройства, являясь «активным компонентом» энергетического баланса здания, дополняют функциональность теплого фасада.

3D — ФАСАДНАЯ СИСТЕМА АБСОРБИРУЕТ МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ

Немецкие правила энергосбережения позволяют учитывать интегрированные на стадии строительства солнечные элементы при расчёте баланса первичной энергии, что позволяет несколько снизить толщину используемой теплоизоляции.

Использование солнечных батарей в качестве фасадного покрытия зданий получает в мире всё более широкое распространение. При этом традиционно речь идёт о системах вентилируемых фасадов, когда на соответствующую конструкцию монтируются модули со стеклянным покрытием.

СОЗДАНА ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛЕНКА ТОЛЩИНОЙ В ОДИН МИКРОН, ТОНЬШЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ВОЛОСА

Как считают авторы нынешнего проекта, органическая фотовольтаика может быть интегрирована в любые многослойные фасадные теплоизоляционные системы с штукатурным покрытием «мокрые фасады», независимо от несущей способности наружных стен здания, и является, идеальным решением для реновации старых зданий, но может без ограничений применяться и в новом строительстве.

Данная система позиционируется как «новое и простое решение для будущего», в котором предстоит реконструировать огромное количество существующих зданий для улучшения их энергетических характеристик.