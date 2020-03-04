Вы когда-нибудь задумывались о том, что перспективные технологии не обязательно должны быть более сложными в производстве, чем существующие и что из этого может следовать? Оказывается, это вполне возможно!

Массовое распространение электромобилей привело к весьма интересному результату. Обнаружилось, что электрический двигатель и электрическая трансмиссия намного проще с точки зрения конструкции и, особенно, технологии производства, чем двигатель внутреннего сгорания и механическая трансмиссия. Поэтому их производство оказывается более простым, требует меньше сложного оборудования и специалистов высокой квалификации, а главное – требует меньше ручной работы и легче автоматизируется!

Это позволяет значительно уменьшить стоимость производства и… уволить много рабочих, которые теперь не нужны! Причем, речь идет о десятках тысяч ненужных рабочих мест в рамках только одного крупного производителя!

Так, по данным Штутгартского института промышленного инжиниринга, в первую очередь увольнение грозит сотрудникам концерна Volkswagen. Часть рабочих уволят из-за упрощения производства двигателей: электрический мотор состоит из гораздо меньшего количества деталей, чем дизельный. В Volkswagen в этот процесс вовлечены 29 тыс. людей. И больше трети — 11 тыс. из них ждет сокращение.

РОБОТ ОТ VOLKSWAGEN БУДЕТ ЗАРЯЖАТЬ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО (ВИДЕО)

Всего в Европе к 2030 году могут лишиться работы из-за роста производства электромобилей более 100 тысяч человек!

Какой же вывод?

В бурно развивающемся 21 веке работу будет иметь только тот, кто имеет отношение к работе не руками, а головой – разработчики и обслуживающий персонал сверхсовременных машин и робототехнических комплексов!

источник: Ad.astra