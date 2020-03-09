В Эстонии для дешевой 3D-печати домов используют торф, он прочен, легок и долговечен

Эстонские ученые предложили использовать для 3D-печати торф. Новый строительный материал дешев и имеет отличные технические свойства.

Строительство жилых сооружений из торфяных плит известно в Северной Европе с незапамятных времен, но сегодня ученые Эстонии предлагают пересмотреть идею с применением концепций 3D-печати. Торф дешев, доступен в изобилии, но для создания застывающих растворов не подходит, что доказано в ходе многих экспериментов. И вот решение задачи найдено.

Для небольшой Эстонии это может иметь революционные последствия. Примерно 22 % территории страны занимают торфяники, это колоссальный источник сырья. В то же время в регионе развита добыча горючих сланцев, порядка 7 млн. тонн в год, однако отсутствует механизм переработки отходов.

Главный побочный компонент, зола, является просто мусором, причем опасным для окружающей среды. Но с подачи ученых Тартуского университета зола и торф могут стать революционным материалом для строительства жилья.

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Как раз высокий уровень pH сланцевой золы и компенсирует те химические свойства торфа, которые ранее мешали затвердению связующих в смеси для 3D-печати. В состав также входит цемент и наночастицы кремнезема, а на выходе получается похожий на бетон материал.

Для полного застывания ему требуется более суток, поэтому технологию печати зданий придется адаптировать под новые условия. Однако уже с первых минут смесь схватывается и если формировать из нее блоки, а не слои, они сохранят достаточную эластичность, чтобы под собственным весом сплавляться в единую конструкцию без щелей.

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Авторы разработки указывают, что их материал прочен, легок, долговечен, не горюч, несмотря на наличие торфа в основе. Блокирует передачу тепла и звука, но главное – очень дешев, ведь по большей части сделан из мусора. Что сулит перспективы удешевления строительства и параллельной очистки окружающей среды в будущем.