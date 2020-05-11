В Дубае строится вращающийся небоскрёб Dynamic Tower, с рейтингом — выше звёзд (видео)

Современный мир полон уникальных, привлекающих внимание зданий, но строящийся в Дубае небоскрёб станет действительно рывком в развитии архитектуры. Ранее сообщалось, что итальянский архитектор израильского происхождения Дэвид Фишер предложил возвести небоскрёб под названием Dynamic Tower. Сейчас 420-метровая башня становится реальностью.

Здание будет оборудовано солнечными батареями на крыше и 48 ветряными турбинами. Они позволят небоскрёбу производить в несколько раз больше электроэнергии, чем ему понадобится для обеспечения собственных нужд.

Впервые Фишер предложил свой проект в 2010 году, однако из-за проблем с планированием и требованиями изменить дизайн строительство было заморожено, но спустя годы проекту дан зелёный свет.

В Dynamic Tower будет 80 этажей, и каждый из них будет способен совершить полный оборот вокруг вертикальной оси. Это позволит владельцам квартир и гостям отеля выбирать желаемый вид из окна при помощи голосовых команд.

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Но даже на фоне этого вращения больше впечатляет то, что небоскрёб будет полностью обеспечивать себя энергией и, по сути, являться «нулевым» зданием.

Апартаменты Dynamic Tower будут оформлены с ошеломительной роскошью. Приобрести их можно будет по не менее ошеломительной цене – стартовая стоимость предполагается в районе 30 миллионов долларов.

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В квартирах в здании с рейтингом «выше звёзд» будут расположены плавательные бассейны, сады, фитнес-центры и даже лифты для подъёма автомобилей.

Дэвид Фишер известен как реставратор памятников старины и разработчик динамических небоскрёбов. При строительстве Dynamic Tower он собирается применить уникальную технологию сборки. Этажи будут состоять из 48 модулей каждый. Модули будут собираться в свободной экономической зоне Джебел Али до полной готовности, включая коммуникации и кондиционирование.

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Для сборки одного этажа потребуется всего семь дней. В случае успеха проекта Фишера модули можно будет перевозить морем по всему миру и собирать роскошные «зеленые» небоскребы на местах.

источник: arch2o.com