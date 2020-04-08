В Дании разработали тротуарную плитку для сбора и повторного использования дождевой воды

Датская архитектурная студия Tredje Natur установила в Копенгагене систему мощения улиц, которая направлена ​​на водоотведение и создание зеленых насаждений.

Сильные и продолжительные дожди очень часто вызывают проблемы с пешеходным и дорожным движением, наносят ущерб системам ливневой канализации. Датская компания нашла решение этих проблем, разработав тротуарную плитку, которая поглощает избыток воды и направляет его к близрастущим растениям и деревьям.

Этот процесс не только отводит воду с пешеходных дорожек и улиц, но и позволяет использовать ее без прохождения через систему очистки сточных вод и переполнения канализационных коллекторов.

Climate Tile является продуктом датской стартап-компании TREDJE NATUR, привлекающей внимание муниципальных чиновников на международном уровне.

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ГЛИНЫ И ПЛАСТИФИКАТОРОВ МОЖЕТ ИЗГИБАТЬСЯ НА 90°

Копенгаген уже установил первую 165-футовую полосу Climate Tiles, чтобы экономить воду и городские деньги. Другие города также проявили интерес к новой технологии.

Плитка работает, создавая проницаемую поверхность, похожую на земную кору. Небольшие отверстия в плитке позволяют воде просачиваться под землю и поступать в искусственные водоносные горизонты. Вода может оставаться в хранилище для последующего использования или направляться для полива растущих недалеко газонов и деревьев.

Продукт проходит тестирование с целью выявления долгосрочной производительности в зависимости от различных типов погоды в течение сезонов, весовых нагрузок, засорения, износа, окрашиваня и другого.

Пилотный проект в Копенгагене заложил основу для возможного использования Climate Tiles, теперь компания сосредоточена на поиске способа распространения продукта на массовых рынках по всему миру. Это наиболее эффективно выполняется во время плановых обновлений труб и трубопроводов, чтобы минимизировать дополнительные дорожные работы.

ЖИДКАЯ «ЖИВАЯ» ПЛИТКА — ЭЛЕМЕНТ ДИЗАЙНА ИЛИ ПОЛНОЦЕННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Несмотря на то, что плитки обеспечивают экономию затрат как на потребление воды, так и на устранение повреждений от наводнений, главная цель компании состоит в том, чтобы разработать долгосрочное и устойчивое решение для постоянной адаптации к климату, поэтому плиткам дается предполагаемый срок службы в 50 лет.