В Дании построили школу, фасад который является солнечной электростанцией

В Дании открыт корпус учебного заведения — Копенгагенской международной школы (Copenhagen International School). Главная особенность объекта — фасад, который является солнечной электростанцией.

12 тысяч фотоэлектрических модулей, колерованных в разные оттенки морского зеленого цвета и меняющих эти оттенки в зависимости от освещения и угла зрения, занимают общую площадь 6 048 квадратных метров.

Эта солнечная электростанция будет вырабатывать примерно 300 мегаватт-часов электроэнергии в год, обеспечивая около половины энергетических потребностей школы. Учебные заведения работают днем – в те же часы солнечные электростанции производят энергию.

Технология колеровки модулей изобретена швейцарскими специалистами из Лаборатории солнечной энергии и строительной физики при Лозаннской политехнической школе (EPFL). Здесь не используется краска. Цвет солнечным модулям придается в процессе интерференции света, который разрабатывался в Лаборатории в течение более 12 лет.

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Интерференция света – один из способов окрашивания. Это принцип можем наблюдать на мыльных пузырях или масляных пятнах на воде. В данном случае для колеровки используются специальные фильтры толщиной в нанометры, которые наносятся на стеклянные панели. Конструкция фильтра определяет, световые волны какой длинны будут отражаться как видимый цвет. Остальная часть солнечного света поглощается солнечной панелью и преобразуется в энергию.

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Производство солнечной энергии будет изучаться в учебных классах школы непосредственно на основе мониторинга работы своей солнечной электростанции.