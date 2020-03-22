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В Чехии построили оригинальный небоскреб в виде потерпевшего крушение корабля (фото)

22.03.2020
Небоскреб в виде потерпевшего крушение корабля

Гигантский красный корабль, врезающийся в высотку на окраине Праги, — это проект студии Black n’ Arch и скульптора Девида Черны, созданный для чешского застройщика Trigema.

135-метровое здание, которое планируется назвать Top Tower, как ожидается, станет самым высоким зданием в Чехии. В нем разместятся жилые и офисные помещения.

Небоскреб в виде потерпевшего крушение корабля

Удивительная форма сооружения разработана его авторами с целью служить ярким напоминанием об изменении климата – воплощая образ будущего, когда корабль может столкнуться со зданием во время апокалипсиса, вызванного повышением уровня моря и катастрофическими штормами.

По прогнозу Trigema, строительство высотки начнется в 2021 году и займет менее трех лет.

Небоскреб в виде потерпевшего крушение корабля

«Разрабатываемый проект будет находиться за пределами охраняемой зоны городского заповедника и за пределами зоны, запрещающей высотные здания, — пояснили в компании. — Он расположен достаточно далеко от центра Праги, так что его не будет видно из подавляющего большинства мест в центре мегаполиса, и он не будет нарушать исторический горизонт города».

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Авторы проекта не сообщают, из каких материалов планируется возвести основное здание, а сооружение в виде разбившегося корабля будет исполнено из стали красного цвета и увито живыми растениями.

Небоскреб в виде потерпевшего крушение корабля

В высшей точке здания будет расположена общественная смотровая площадка, доступ к которой будет осуществляться при помощи внешнего лифта. В главном здании на крыше будет сад с панорамным видом на город.

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Внутри основного здания будет около 250 небольших квартир для аренды, а также офисы и культурный центр, а на двух нижних этажах расположатся магазины. Вход будет отмечен гигантской скульптурой пропеллера, который как-будто откололся от подводной лодки.

источник: designmag

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