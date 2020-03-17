В Беларуси ввели льготы, призванные стимулировать спрос на электромобили

В Беларуси подписан указ «О стимулировании использования электромобилей», актуализирующий меры и вводящий дополнительные льготы, призванные стимулировать спрос на электромобили.

Согласно документу, владельцы электромобилей освобождаются от уплаты пошлины за выдачу разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Физические лица освобождаются от уплаты НДС при ввозе в Беларусь электромобилей для личного пользования.

Кроме того, физические лица, которые приобрели электромобили в автосалонах, смогут вернуть уплаченную при приобретении электромобиля сумму НДС в пределах 500 базовых величин. Также, владельцы электротранспорта освобождаются до 1 января 2026 года от платы за парковку в специально оборудованных местах на коммунальных автомобильных парковках.

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Следует отметить, что на уровне Евразийского союза готовится решение об обнулении до конца 2020 года таможенной пошлины на ввоз электромобилей на таможенную территорию ЕАЭС.

Документ предоставляет право производителям электромобилей и электрозарядных станций, а также эксплуатирующих их организациям, применять повышенный инвестиционный вычет. Освобождены от НДС зарядные станции в случае их использования в Беларуси.

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Производственному объединению «Белоруснефть» без проведения аукциона будут предоставлены в аренду земельные участки для строительства и обслуживания электрозарядных комплексов. При этом затраты на строительство зарядных станций могут безвозмездно передаваться на баланс юридического лица, на учете которого находятся эти объекты, и включаться заказчиком (застройщиком) в состав внереализационных расходов. При получении согласия землепользователя земельные участки для установки зарядных станций будут предоставляться без их изъятия из земель общего пользования.

источник: afn