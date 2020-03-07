В Австрии создали новый метод строительства мостов, подобно открытию зонта (видео)

Впервые в Австрии был продемонстрирован новый творческий подход к строительству мостов, где инженеры соединили противоположные стороны двух рек с помощью нового метода строительства, подобного открытию зонта. Эти разворачивающиеся мосты обещают ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами, экономя значительное время, деньги и воздействие на местный ландшафт.

В основном мосты строятся по частям с помощью строительных лесов или через опоры, которые действуют как вертикальные несущие конструкции, так как мост строится в любом направлении, постепенно, чтобы сохранить равновесие.

На протяжении более 15 лет исследователи из Венского технического университета (TU Wien) работали над новой технологией строительства и запатентовали эту идею еще в 2006 году. Она включает в себя полые балки, установленные на опоре в вертикальном положении, которые соединены сверху и аккуратно разложены вниз.

«Эти две балки соединены друг с другом наверху, прямо над пирсом», — объясняет Иоганн Коллеггер из Института строительной техники TU Wien. «В гидравлических системах этот шарнир медленно опускается, и балки разворачиваются в обе стороны».

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После того как эти полые балки были полностью опущены и находятся в горизонтальном положении, их можно заполнить бетоном, чтобы завершить ключевые конструктивные элементы моста. По словам команды, этот подход приводит к мостам такой же надежный, как и мосты, построенные традиционными методами, но при этом экономит много времени и ресурсы.

«Строительство мостов с использованием строительных лесов обычно занимает месяцы, — говорит Коллеггер. — С другой стороны, элементы для метода сбалансированного опускания можно установить за два-три дня, а процесс опускания занимает около трех часов».

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В результате это также значительно экономит затраты на строительство моста. Новый метод может оказаться особенно полезным в областях, где неровная местность создает проблемы или лучше ее не трогать, таких как природный заповедник.

Команда провела широкомасштабное тестирование метода еще в 2010 году, и с тех пор дорабатывала его перед своим первым дебютом. Это произошло в рамках строительства автомагистрали, проходящей через австрийский город Фюрстенфельд, которая протянется через реки Ланбах и Лафниц.

Чтобы построить эти соединения, полые балки 36 м были опущены по обе стороны от пирса, в результате чего была создана конструкция длиной 72 м. Разрывы между этими горизонтальными балками и опорами были заполнены подвесными балками, чтобы завершить мост длиной 100 м через реку Ланбах и 116 м через Лафниц.

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«Теперь, когда мы доказали, что метод хорошо спроектирован и работает отлично, мы надеемся, что он будет преобладать и вскоре станет одним из распространенных методов строительства мостов, используемых по всему миру», — говорит Коллеггер.

источник: tuwien