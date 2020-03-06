В Австралии построили самое высокое в мире деревянное офисное здание — 25 King (видео)

Массивы из стали, бетона и стекла — так мы обычно представляем себе многоэтажные офисные здания. Но архитекторы австралийской фирмы Bates Smart предложили совершенно новый подход к созданию коммерческих строений.

Конструкция их десятиэтажной офисной башни «25 King» высотой 45 метров, строительство которой завершилось в австралийском городе Брисбен, полностью выполнена из высокотехнологичной древесины. В чем же преимущество такого необычного выбора материалов, и могут ли подобные деревянные конструкции стать новой страницей в истории многоэтажной архитектуры?

Компания Bates Smart была основана еще в 1853 году. Отличительной чертой работ этой австралийской архитектурной фирмы на протяжении всех этих лет было стремление свести к минимуму негативное влияние строительства и эксплуатации зданий на окружающую среду.

ПОЛЬСКИЕ АРХИТЕКТОРЫ СПРОЕКТИРОВАЛИ — НАДУВНОЙ НЕБОСКРЕБ

Использование высокотехнологичной древесины при возведении «25 King» позволило снизить углеродный след на 74%, сократить энергопотребление на 46%, уменьшить вес здания на 20% по сравнению с бетоном, а также дало возможность завершить строительные работы в довольно короткий срок — всего 15 месяцев — так как большинство конструктивных элементов были созданы за пределами строительной площадки, где лишь производился их монтаж. Что же за древесина использовалась в данном проекте?

Каркас здания представляет собой сочетание двух строительных материалов: Glulam — клееной ламинированной древесины и CLT (Cross Laminated Timber) — перекрестно клееной древесины. Данные материалы отвечают всем требованиям противопожарной безопасности и другим строительным стандартам.

СМОГУТ ЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ НЕБОСКРЕБЫ ЗАМЕНИТЬ БЕТОННЫЕ ЗДАНИЯ

«Каждый раз, когда завершается строительство подобного объекта, архитекторы во всем мире узнают что-то новое о потенциале CLT как нового строительного материала. 25 King показывает огромные перспективы CLT во всех сферах строительства, в том числе возведении многоэтажных зданий», — заявил Филипп Вивиан, директор Bates Smart. «25 King» является самым высоким офисным зданием, сделанным из древесины.

Нижний этаж здания представляет собой затененную колоннаду, где расположены кафе и рестораны. Колонны здесь V-образной формы. На остальных девяти этажах находятся офисные помещения свободной планировки — опорные колонны на каждом этаже расположены таким образом, чтобы обеспечить максимальную открытость и гибкость пространства.

«Мы знаем, что люди хотят быть ближе к природе, а использование древесины в качестве наружных и внутренних поверхностей здания помогает им чувствовать себя более комфортно в искусственной среде», — отметил Филипп Вивиан.

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Помимо древесных материалов благоприятный климат внутри здания помогают поддерживать новейшая система кондиционирования, «зеленые» стены и алюминиевые солнцезащитные шторы на обширных площадях остекления.