В аэропорту Сингапура откроют уникальный комплекс Jewel Changi стоимостью в $1,7 миллиарда

Один из самых лучших аэропортов мира – аэропорт Чанги – станет еще лучше и пополнит ряды достопримечательностей Сингапура. В единственном аэропорту этого города-государства откроется новый торгово-развлекательный центр, строительство которого обошлось в 1,7 миллиарда долларов.

Построенный на месте бывшей автостоянки, комплекс расширит зал прибытия первого терминала аэропорта и зону получения багажа на 70%. Пропускная способность терминала также увеличится с 21 до 24 миллионов пассажиров в год.

Jewel Changi Airport – так называется многофункциональный комплекс в аэропорту Чанги в Сингапуре. Центр занимает общую площадь в 137 тысяч метров и имеет пять надземных и пять подземных этажей. Десятиэтажный комплекс напрямую соединяется с 1, 2 и 3 терминалами аэропорта при помощи пешеходных мостов. На территории центра будут располагаться парковые насаждения, аттракционы, отели, авиационные объекты и около 300 магазинов и ресторанов.

Четыре этажа здания будет занимать комплекс под названием Лесная Долина – искусственный тропический лес с тысячами растений и деревьев. В центре комплекса расположится главная достопримечательность – Rain Vortex – 40 метровый водопад, который ночью будет превращаться в сцену для светозвукового шоу. Rain Vortex станет самым высоким в мире искусственным водопадом с водоизмещением в 37 тысяч литров в минуту.

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На высоте 23-х метров установят подвесной мост со стеклянным полом, который позволит посетителям любоваться видом сверху на водопад и зеленые насаждения, а на высоте 8-ми метров над землей будет натянута сетка-батут длиной в 250 метров.

В центре также будут располагаться самый большой в Сингапуре лабиринт, 7-ми метровые горки для детей и взрослых, два парка общей площадью в 14 тыс. м² и отель на 130 номеров международного гостиничного бренда YOTEL. Когда центр откроется, путешественники смогут получить доступ к залу ранней регистрации, который будет обслуживать пассажиров 26 авиакомпаний со всего мира.

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Проект центра был разработан известным архитектором Моше Сафди, который также работал над строительством отеля Marina Bay Sands и разработкой китайского «горизонтального небоскреба».