В 2020 году начнутся испытания сверхзвукового коммерческого авиалайнера Boom Mach 2.2

Разработчик сверхзвукового самолета Boom заключил партнерское соглашение с американской компанией Flight Research (FRI), занимающейся обучением и обслуживанием, для испытания своего демонстратора технологии XB-1 в сверхзвуковом коридоре, протянувшемся через пустыню Мохаве.

Строительство XB-1 в настоящее время ведется на объекте Boom в Денвере, штат Колорадо, и летные испытания планируется начать в конце этого года.

Длина XB-1 составляет 20,7 м, а размах крыла — 5,2 м. Планируется, что крейсерская скорость аппарата составит 2,2 числа Маха, он сможет выполнять полеты на расстояние до 1,9 тыс. км.

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Демонстратор будет использоваться для тестирования и доработки окончательного проекта коммерческого самолета Boom Mach 2.2 под названием Overture, который, как ожидается, поступит в эксплуатацию в середине 2020-х годов.

Boom говорит, что в соответствии с условиями соглашения, FRI предоставит ангар в своей штаб-квартире в Мохаве, для размещения летных испытаний XB-1. Компания также будет поставлять двухместную сверхзвуковую модель Northrop T-38 Talon, которая будет использоваться как для обучения пилотов XB-1, так и для хвостовой части XB-1 во время летных испытаний.

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Boom также создаст то, что он называет «нестандартным современным пространством» на базе FRI в Мохаве для поддержки XB-1. Это включает в себя полностью оснащенный контрольно-измерительный зал для летных испытаний и тренажерный зал XB-1 с кабиной и визуальными дисплеями.

источник: flightglobal