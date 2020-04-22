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Утепление дома, что выбрать пенопласт или экструдированный пенополистирол

22.04.2020
Утепление дома, что выбрать пенопласт или экструдированный пенополистирол

Утепление домов – это необходимое условие сбережения энергии, предотвращения утечек тепла в окружающую среду и один из самых действенных способов снижения оплаты коммунальных услуг. Одни из самых распространенных материалов для утепления – это пенопласт и экструдированный пенополистирол. Причем, многие не видят между ними разница. Но, тем не менее, эта разница существует и она довольно серьезная.

Что такое пенопласт

Пенопласт — это теплоизоляционный материал, который имеет белый цвет и жесткую вспененную структуру. Она содержит 98% воздуха и 2% полистирола.

Утепление дома, что выбрать пенопласт или экструдированный пенополистирол

Весь производственный процесс получения пенопласта включает в себя несколько операций:

— первичное вспенивание гранулированного стирола под воздействием пара;
— сушка вспененного материала в специальной камере;
— выдержка вспененных охлажденных гранул;
— вторичное вспенивание;
— охлаждение полученной массы;
— нарезка изделий по заданным параметрам.

При этом, вспенивание гранул может проводиться несколько раз, в зависимости от требуемой плотности готового изделия.

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Полученный пенопласт имеет чисто белый цвет, отличается чрезвычайной легкостью потому, что состоит, практически, из воздуха.

Что такое экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол — это теплоизоляционный материал, для которого характерна равномерная структура. Она состоит из мелких ячеек закрытого типа.

Утепление дома, что выбрать пенопласт или экструдированный пенополистирол

Технологический процесс производства исходного сырья для пенопласта и экструдированного полистирола одинаков. Различия начинаются на этапе вспенивания, когда в сырьевую массу вводятся специальные добавки.

Процесс происходит под влиянием пара высокой температуры в специальном устройстве, которое называется экструдер, где масса под воздействием пара приобретает однородную и гладкую консистенцию, способную принимать любые формы.

Через специальное отверстие экструдера под высоким давлением жидкая масса выдавливается в подготовленные формы. Готовые изделия, после охлаждения, обладают необходимой плотностью, жесткостью и одновременно пластичностью.

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Разность технологий получения пенопласта и экструдированного пенополистирола изменила и технические характеристики таких похожих внешне материалов. Рассмотрим их более подробно и сравним по основным показателям.

Утепление дома, что выбрать пенопласт или экструдированный пенополистирол

Итак, разница между такими понятиями, как пенопласт и экструдированный пенополистирол состоит в технологии производства, и в результате материалы приобретают различные технические свойства и характеристики. Экструдированный пенополистирол имеет больше преимуществ, чем пенопласт, но он дороже. Окончательный выбор остается за покупателем.

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