Утепление деревянного дома, ошибки которые допускают

Дерево — это один из лучших экологически чистых материалов для строительства дома. Узнаем, как правильно утеплить дом из бруса и брёвен.

Деревянные дома красивы сами по себе, обычно владельцы не желают скрывать такой фасад. Однако зачастую возникает необходимость утеплить дом из бруса и брёвен, чтобы создать комфортную атмосферу и сэкономить на отоплении.

Чаще всего причиной, по которой возникает необходимость утеплить стены деревянного дома, являются недостаточная толщина стен и износ самой конструкции.

Согласно тепловой защите зданий, толщина массивных стен дома должна быть не меньше 30 сантиметров. То есть и брус, и брёвна должны быть достаточно большой толщины.

Кроме того, в доме из бруса всегда будут щели! В случае использования качественного клееного бруса общая площадь щелей будет сравнима с приоткрытой форточкой, что не критично. А вот если дом построен из обычного профилированного бруса, то площадь всех щелей уже сравнится с распахнутым окном. Можно ли будет прогреть такой дом? Да, но ненадолго. Расходы на отопление вырастут.

В бревенчатом доме главной проблемой станут стыки между брёвнами. В первые годы дом будет давать усадку, щели могут раскрыться. Да, вы провели конопатку, верим. Но вам придётся повторить этот процесс вновь. И, скорее всего, через год опять. Чтобы не заниматься конопаткой постоянно, владельцы иногда решаются на основательное утепление стен.

В целом, по словам специалистов, ежегодная конопатка стыков между брёвнами и герметизация щелей дома из бруса могут заменить использование сплошного слоя утеплителя. Но это если у вас стены достаточной толщины. И древесина ещё не износилась. Настоятельно советуем использовать тепловизор, чтобы выявлять проблемные места и не ремонтировать весь фасад целиком.

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Итак, причины необходимости утеплить деревянный дом мы выяснили. Теперь поговорим о том, какие ошибки чаще всего допускаются в процессе этой работы.

Ошибка первая. Приступить к утеплению стен, которые поражены жучками, грибком, просто ещё не высохли. Подумайте сами, вы закроете доступ к древесине, под утеплителем влажность сохранится, грибок будет себя отлично чувствовать. Обязательно перед утеплением стен обследуйте их, замените фрагменты брёвен, которые подгнили, при необходимости установите новые нижние венцы.

Все стены нужно обработать антисептиками, для верности два раза! А затем подождать, пока древесина высохнет. Так что утеплять деревянный дом лучше всего в конце лета или начале осени, предварительно проведя ремонт, обработку и просушку.

Ошибка вторая. Выбрать неправильный утеплитель. Пенополистирол сегодня очень популярен. Но, по словам специалистов, древесина с синтетическими материалами категорически не дружит! Очень желательно для утепления деревянного дома выбрать натуральные, «дышащие» материалы. Идеально подходит минеральная и базальтовая вата. А пенополистиролом можно утеплить цоколь, фундамент, только здесь в данном случае он будет уместен.

Ошибка третья. Для утепления фасада нельзя выбирать материал в рулонах и мягких матах! На вертикальной поверхности со временем они просто сползут, провиснут, появятся щели — «мостики холода». Покупайте минеральную, базальтовую вату в плотных плитах, жёстких матах, которые будут сохранять форму на стене долгие годы. Рулонные материалы подходят исключительно для утепления горизонтальных поверхностей.

Ошибка четвёртая. Небрежное отношение к утеплителю. Распаковывать плиты минеральной ваты нужно под навесом или в самом доме. Промокнут — потеряют свои свойства. Потом, когда утеплитель уже на фасаде, следует максимально быстро перейти к его облицовке, чтобы не попал под косые летние дожди.

Ошибка пятая. Нарушение технологии «пирога» утеплённого фасада и слишком тонкий слой утеплителя. Что касается толщины утеплителя, то для южных регионов будет достаточно одного слоя толщиной в 5 сантиметров, для центральных регионов нашей страны — два слоя, то есть 10 сантиметров, а вот для северных следует взять уже три слоя, толщиной 15 сантиметров. Это правило касается и бревенчатых домов, и зданий из бруса.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМОДЕРЕВА В ДОМЕ И ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА

Что касается «пирога», то необходимо строго придерживаться следующего правила — со стороны стены дома идут слои с пониженной паропроницаемостью, а снаружи — с повышенной. И не забудьте о вентиляционном зазоре, который остаётся между утеплителем и облицовкой.

Многие называют типичной ошибкой при утеплении деревянного дома монтаж утеплителя изнутри, в помещениях. Да, в большинстве случаев именно утепление снаружи, по фасаду, является самым эффективным, а зачастую единственным вариантом. Но для деревянных домов это не критическая ошибка! Срубы и дома из бруса вполне допустимо утеплить именно изнутри, уверяют эксперты. Внутри деревянного дома с целью утепления стен специалисты советуют использовать такие экологически чистые материалы, как льняные маты, эковату, Isoplaat, а также высушенные хвойные опилки, смешанные с известью.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ КОНОПЛИ ЭКОЛОГИЧНО, ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНО И ПОЛЕЗНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Для финишной отделки утеплённого фасада деревянного дома дизайнеры советуют выбирать блок-хаус. Конечно же, тоже деревянный, чтобы сохранить и внешний облик, и свойства вашего дома. И ещё, утепляя фасад, не забудьте о том, что пол и кровля деревянного дома тоже нуждаются в вашем пристальном внимании.