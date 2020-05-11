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Устья рек будут использовать для получения «голубой энергии»

11.05.2020
Устья рек будут использовать для получения «голубой энергии»

После многих лет работы и многочисленных экспериментов ученые разработали способ использования устьев рек для получения электричества. Такой вид энергии также называют «голубая энергия».

Места, где реки впадают в океаны и моря, называемые устьями или дельтами в зависимости от их структуры, обладают огромным энергетическим потенциалом благодаря физико-химических процессам, которые происходят во время смешения соленой и пресной воды.

В 2013 году французские ученые начали изучать это направление – они объединили пленку на основе кремния и нанотрубки из бора, чтобы создать мембрану, которая будет пропускать только положительно заряженные ионы.

Устья рек будут использовать для получения «голубой энергии»

Электрический заряд в частицах ведет себя подобно тому, как это происходит в магнитах, в которых противоположные заряды притягиваются, а одноименные — отталкиваются. В нанотрубках присутствует сильный отрицательный заряд, который удерживает другие отрицательные частицы снаружи. При «сортировке» воды таким образом возникает два отдельных объема воды с большой разницей потенциалов, которая и позволяет получать электричество при взаимодействии «соленой» и «несоленой» воды.

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Однако созданная французскими учеными в 2013 году технология была недостаточно практичной – масштаб нанотрубок был очень мал, а их расположение не гарантировало, что они смогут пропускать через себя воду в достаточных объемах. Тогда команда университета задействовала старые идеи своих коллег, чтобы создать доработанную мембрану. Ученые нанесли на нанотрубки специальное покрытие, которое реагировало на заряд и позволяло выстраивать их в заданном положении, обеспечивая проход для молекул всех размеров.

Хотя американским инженерам и удалось улучшить проходимость нанотрубок и плотность энергии до 8000 тысяч раз в сравнении с результатом пятилетней давности, значимые объемы электричества с этой технологией пока недоступны. Вместе с тем, они уверены, что создание более эффективной мембраны – вопрос лишь нескольких лет упорной работы, а генерация энергии таким образом в промышленных масштабах вполне реальна.

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Согласно подсчетам ученых, ежегодно реки, впадающие в крупные моря, могут вырабатывать количество энергии сопоставимое с тем, которое производится двумя тысячами атомных электростанций или 2,6 тераватта. Пока же люди, в основном, применяют один из самых древних способов использования воды для получения энергии – вращение турбин.

источник: popularmechanics.com

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