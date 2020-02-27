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Устройство «охладитель-нагреватель» — вдвое лучше, чем тепловые насосы и втрое — чем кондиционеры

27.02.2020
Устройство «охладитель-нагреватель» - вдвое лучше, чем тепловые насосы и втрое — чем кондиционеры

Медицинскому нитинолу — уникальному сплаву титана и никеля — нашли новое применение. Немецкие исследователи собрали на его основе простое устройство, которое по эффективности в разы превосходит и тепловой насос, и кондиционер. И для его работы не нужны жидкости.

Нитинол — металлический сплав с уникальными свойствами: он устойчив к коррозии, отлично гнется и при этом обладает памятью формы, которая «активируется» температурным режимом. Сейчас нитинол используют в медицине для изготовления стентов — артериальных расширителей. Но исследователи из Саарского университета научились использовать материал для очень эффективной теплопередачи.

Причем одно устройство работает как для нагрева, так и для охлаждения воздуха. И в каждом из этих качеств — эффективнее нынешних аналогов.
Концепция «охладителя-нагревателя» очень проста. Растягиваясь и деформируясь, нитинол поглощает много тепла — разница по сравнению с начальным состоянием может достигать 20 градусов Цельсия. Возвращаясь к обычной форме благодаря эффекту памяти, сплав отдает накопленное тепло.

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Команда инженеров обмотала нитями из нитинола цилиндр и стала наблюдать за эффектами во время его поворота — когда эти нити деформируются. В камере на одной стороне такая конструкция «поглощает» температуру из воздуха, на другой — отдает ее.

В ходе исследований в Саарском университете нашли сочетание формы, числа и конфигурации нитей на таком «веретене» с очень высокой эффективностью теплопереноса. Опыт показал, что конструкция поглощает и отдает энергии в 30 раз больше, чем необходимо приложить усилий для деформации нитинола.

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Уже на нынешнем этапе это вдвое лучше, чем тепловые насосы и втрое — чем кондиционеры. Дополнительный плюс — экологичность. «Наш подход не вредит климату, так как механизм теплопередачи не использует жидкости или пары, — говорит профессор Стефан Зелецке. — Воздух в системе кондиционирования можно охлаждать напрямую, без необходимости использования промежуточного теплообменника».

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