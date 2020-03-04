Главная НовостиСтроительство Устройство наружной канализации в частном доме (видео)

Устройство наружной канализации в частном доме (видео)

04.03.2020
Устройство наружной канализации в частном доме

Строительство собственного дома очень важный процесс. Каждый этап должен быть продуманный до мелочей. Любой нюанс или просчет может очень дорого стоить и существенно усложнить дальнейшее проживание.

После того, как коробка дома уже стоит, следует обратить внимания на монтаж наружной канализации. Именно правильно смонтированная канализация позволяет быстро и качественно выводить с дома сточные стоки и утилизировать их.

На данный момент очень востребованной является услуга канализация под ключ, цена которой зависит от материала, объемов работ, сроков исполнения и репутации фирмы. Перед монтажом наружной канализации необходимо тщательно продумать все до мелочей.

Устройство наружной канализации в частном доме

Устройство наружной канализации

Как и любая автономная система наружная канализация включает в себя ряд элементов, а именно:

— трубы (большинство используют ПВХ, редко чугунные трубы);
— очистный колодец;
— септик (редко можно встретить герметичные или не герметичные выгребные ямы);
— дополнительные материалы (тройники, вентиляционные грибки и т.д.).

ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТИТ ЗДАНИЕ ОТ ЛИШНЕЙ ВЛАГИ И УВЕЛИЧИТ СРОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Порядок прокладки наружной канализации

Существует определенный алгоритм следовать которому необходимо для успешного монтажа наружной канализации:

— создание проекта;
— копание ямы для септика и колодца;
— утепление ямы;
— монтаж септика и колодца;
— прокладка труб;
— соединение труб с элементами наружной канализации;
— проверка всей системы.

Устройство наружной канализации в частном доме

В первую очередь необходимо начертить проект канализации и желательно показать его специалисту. Опытный профессионал всегда может найти незначительные проколы и вовремя устранить их. Дальше необходимо вырыть яму для септика и очистного колодца. Большинство специалистов рекомендуют сразу утеплить ямы и тем самим обезопасить всю систему от промерзания зимой.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ ПРИ УСТАНОВКЕ КАНАЛИЗАЦИИ В ЧАСТНОМ ДОМЕ

Септик является самой важной частью наружной канализации, так как он отвечает за переработку отходов. В свою очередь очистной колодец принимает дому с септика, дополнительно очищает ее и выпускает в грунт. После того, как система будет смонтирована стоит проверить ее на герметичность с помощью обычной воды под напором.

Прокладка наружной канализации очень ответственный процесс. Если нет уверенности в своих силах и нужного опыта, лучше предоставить работу специалистам, которые сделают все правильно. Тем самим владелец дома обезопасит себя от проблем с канализацией в процессе проживания.

, , , ,
Канализация в загородном доме. Что следует учесть, планируя разводку канализационных труб?
Строительство

Канализация в загородном доме. Что следует учесть, планируя разводку канализационных труб?
Что нужно знать будущему владельцу дома из сип панелей
Строительство

Что нужно знать будущему владельцу дома из сип панелей
Распространенные ошибки при установке канализации в частном доме
Строительство

Распространенные ошибки при установке канализации в частном доме
На чем не стоит экономить при строительстве энергоэффективного дома
Строительство

На чем не стоит экономить при строительстве энергоэффективного дома
Каркасный дом за 5 дней
Строительство

Каркасный дом за 5 дней , это возможно
В Украине запустили производство автономных домов PassivDom, по специальной сниженной цене
Строительство

В Украине запустили производство автономных домов PassivDom, по специальной сниженной цене