Устройство наружной канализации в частном доме (видео)

Строительство собственного дома очень важный процесс. Каждый этап должен быть продуманный до мелочей. Любой нюанс или просчет может очень дорого стоить и существенно усложнить дальнейшее проживание.
После того, как коробка дома уже стоит, следует обратить внимания на монтаж наружной канализации. Именно правильно смонтированная канализация позволяет быстро и качественно выводить с дома сточные стоки и утилизировать их.
На данный момент очень востребованной является услуга канализация под ключ, цена которой зависит от материала, объемов работ, сроков исполнения и репутации фирмы. Перед монтажом наружной канализации необходимо тщательно продумать все до мелочей.
Устройство наружной канализации
Как и любая автономная система наружная канализация включает в себя ряд элементов, а именно:
— трубы (большинство используют ПВХ, редко чугунные трубы);
— очистный колодец;
— септик (редко можно встретить герметичные или не герметичные выгребные ямы);
— дополнительные материалы (тройники, вентиляционные грибки и т.д.).
ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТИТ ЗДАНИЕ ОТ ЛИШНЕЙ ВЛАГИ И УВЕЛИЧИТ СРОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Порядок прокладки наружной канализации
Существует определенный алгоритм следовать которому необходимо для успешного монтажа наружной канализации:
— создание проекта;
— копание ямы для септика и колодца;
— утепление ямы;
— монтаж септика и колодца;
— прокладка труб;
— соединение труб с элементами наружной канализации;
— проверка всей системы.
В первую очередь необходимо начертить проект канализации и желательно показать его специалисту. Опытный профессионал всегда может найти незначительные проколы и вовремя устранить их. Дальше необходимо вырыть яму для септика и очистного колодца. Большинство специалистов рекомендуют сразу утеплить ямы и тем самим обезопасить всю систему от промерзания зимой.
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ ПРИ УСТАНОВКЕ КАНАЛИЗАЦИИ В ЧАСТНОМ ДОМЕ
Септик является самой важной частью наружной канализации, так как он отвечает за переработку отходов. В свою очередь очистной колодец принимает дому с септика, дополнительно очищает ее и выпускает в грунт. После того, как система будет смонтирована стоит проверить ее на герметичность с помощью обычной воды под напором.
Прокладка наружной канализации очень ответственный процесс. Если нет уверенности в своих силах и нужного опыта, лучше предоставить работу специалистам, которые сделают все правильно. Тем самим владелец дома обезопасит себя от проблем с канализацией в процессе проживания.