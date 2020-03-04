Устройство наружной канализации в частном доме (видео)

Строительство собственного дома очень важный процесс. Каждый этап должен быть продуманный до мелочей. Любой нюанс или просчет может очень дорого стоить и существенно усложнить дальнейшее проживание.

После того, как коробка дома уже стоит, следует обратить внимания на монтаж наружной канализации. Именно правильно смонтированная канализация позволяет быстро и качественно выводить с дома сточные стоки и утилизировать их.

На данный момент очень востребованной является услуга канализация под ключ, цена которой зависит от материала, объемов работ, сроков исполнения и репутации фирмы. Перед монтажом наружной канализации необходимо тщательно продумать все до мелочей.

Устройство наружной канализации

Как и любая автономная система наружная канализация включает в себя ряд элементов, а именно:

— трубы (большинство используют ПВХ, редко чугунные трубы);

— очистный колодец;

— септик (редко можно встретить герметичные или не герметичные выгребные ямы);

— дополнительные материалы (тройники, вентиляционные грибки и т.д.).

ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТИТ ЗДАНИЕ ОТ ЛИШНЕЙ ВЛАГИ И УВЕЛИЧИТ СРОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Порядок прокладки наружной канализации

Существует определенный алгоритм следовать которому необходимо для успешного монтажа наружной канализации:

— создание проекта;

— копание ямы для септика и колодца;

— утепление ямы;

— монтаж септика и колодца;

— прокладка труб;

— соединение труб с элементами наружной канализации;

— проверка всей системы.

В первую очередь необходимо начертить проект канализации и желательно показать его специалисту. Опытный профессионал всегда может найти незначительные проколы и вовремя устранить их. Дальше необходимо вырыть яму для септика и очистного колодца. Большинство специалистов рекомендуют сразу утеплить ямы и тем самим обезопасить всю систему от промерзания зимой.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ ПРИ УСТАНОВКЕ КАНАЛИЗАЦИИ В ЧАСТНОМ ДОМЕ

Септик является самой важной частью наружной канализации, так как он отвечает за переработку отходов. В свою очередь очистной колодец принимает дому с септика, дополнительно очищает ее и выпускает в грунт. После того, как система будет смонтирована стоит проверить ее на герметичность с помощью обычной воды под напором.

Прокладка наружной канализации очень ответственный процесс. Если нет уверенности в своих силах и нужного опыта, лучше предоставить работу специалистам, которые сделают все правильно. Тем самим владелец дома обезопасит себя от проблем с канализацией в процессе проживания.