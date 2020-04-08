Установлен новый мировой рекорд по экономичности автомобилей с электродвигателем

Каждый год в Швеции проходит конкурс Delsbo Electric, в ходе которого студенты пытаются разработать средство передвижения, потребляющее минимальное количество энергии.

Для участия в конкурсе от них требуется собрать рельсовое транспортное средство на батареях, а для победы — проехать путь длиной 3,36 километров и сохранить максимальное количество заряда. Команда студентов из Даларнского института и Технического университета Чалмерса уже стала легендой, потому что занимает первое место уже четвертый год подряд.

В 2016 году команда побила мировой рекорд энергоэффективности при помощи своего рельсового автомобиля Eximus 1 с 500-ваттным электродвигателем. Он был сделан из алюминия и весил всего 100 килограммов, поэтому для перевозки одного пассажира весом около 50 килограммов ему потребовалось всего лишь 0,84 ватт-часов на каждый километр. У машины был только один большой минус — на преодоление трех с лишним километров ей требовалось целых 20 минут.

Команда студентов совершенствовала конструкцию машины каждый год, и в 2019 году приехала на конкурс с четвертой версией под названием Eximus IV. На этот раз начинающие инженеры сконцентрировались на аэродинамических свойствах своего рельсового транспорта. В частности, они использовали сверхлегкие авиационные материалы и оснастили машину новым мотором и колесами, а потом провели испытания внутри аэродинамической трубы.

Машина Eximus IV по-прежнему не может похвастаться высокой скоростью, и ее можно обогнать даже на велосипеде. Однако, на этот раз аппарат продемонстрировал улучшенную энергоэффективность — для перевозки одного человека на километровое расстояние, потребовалось всего 0,603 ватт-часа энергии. По словам представителей Delsbo Electric, это значит, что преодолеть расстояние в 75 километров можно на энергии, содержащейся в одной столовой ложке бензина.

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Второе место в конкурсе занял Acus V с энергоэффективностью 1,14 ватт-час — он был создан студентами Технологического университета Лулео. Третьим финалистом оказался аппарат Rail S.N.A.I.L. V.3 от Линчепингского университета — на каждом километре он потребляет 1,27 ватт-час энергии.

Электрический транспорт по характеристикам уже превосходит аппараты с двигателями внутреннего сгорания. В 2020 году компания Rolls-Royce намерена представить самолет, который разгоняется до 480 километров в час — он вполне сможет побить рекорд самолета Siemens Extra 330LE, развивающего 337,5-километровую скорость.