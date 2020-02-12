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Универсальный топор выполняет функции еще 20 инструментов

12.02.2020
Универсальный топор выполняет функции еще 20 инструментов

Казалось бы, топор — простейший инструмент, известный многие тысячелетия. Как можно его усовершенствовать? Оказывается, это реально!

Своеобразный универсальный топор изобрели инженеры из США. Кроме основной, он выполняет функции еще 20 инструментов. В нем есть молоток, гвоздодер, два типа отверток, несколько разновидностей гаечных ключей и многое другое. Есть даже открывалка для бутылок.

Универсальный топор выполняет функции еще 20 инструментов

Корпус изделия супертопор Survival Axe Elite имеет эргономичный, продуманный до мелочей дизайн. Топор прекрасно сбалансирован, надежно и удобно ложится в руку, не занимает много места. Изготовлен он из закаленной углеродистой стали, а рукоятка выполнена из пластика и нейлона.

Весит Survival Axe Elite чуть больше 4 кг. Полная длина инструмента — 297 мм. Ширина лезвия — 124 мм, толщина — 6,6 мм. Ширина рукоятки — 55,88 мм, толщина — 21,84 мм.

КОМПАКТНЫЙ МУЛЬТИТУЛ ПРИГОДИТСЯ ДОМАШНЕМУ МАСТЕРУ, ТУРИСТУ, ОХОТНИКУ

Топор комплектуется прочным защитным чехлом, который можно крепить к одежде, подвешивая на небольшой карабин.

Топор является настоящим кладезем функциональности и может быть полезен в самых разных ситуациях: во время похода в лес, на даче или в дальней поездке на автомобиле.

источник: the-gadgeteer

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