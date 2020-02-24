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Универсальная система Watly — очищает воду и вырабатывает электричество

24.02.2020
Универсальная система Watly - очищает воду и вырабатывает электричество

Инженер из Италии Marco Attisani создал систему Watly. Данное устройство служит очистительной системой и способно удовлетворять потребности приблизительно 3-х тысяч человек.

Данная машина включает в свой состав солнечную батарею, которая преобразует воду из рек и прочих водоемов в пригодную для питья. Параллельно с данной операцией вырабатывается еще и энергия для распределения беспроводного интернета. Радиус охвата – 1 км.

Универсальная система Watly - очищает воду и вырабатывает электричество

Стоит отметить уникальность проекта итальянского инженера, так как устройство одновременно реализует несколько важных для нынешнего общества задач:

— питьевая вода;
— интернет;
— электричество.

Если посмотреть на международную статистику, то цифры впечатляют. Речь идет о том количестве людей, которые ограничены, казалось бы, в столь привычных нам благах и удобствах. Так, например, 783 млн человек не имеют доступа к чистой воде, а больше миллиарда не могут пользоваться электроэнергией. Не менее утешительная цифра и по доступу к «мировой паутине».

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Универсальная система Watly - очищает воду и вырабатывает электричество

Надо сказать, Watly был создан не только для стран третьего мира. Проект найдет отклик и в тех регионах, где в силу каких-либо климатических или географических ограничений нет возможности в свободном доступе к воде, интернету и электричеству, но при этом, это достаточно солнечные местности.

Устройство Watly способно очищать любую воду, т.е. уровень загрязнения никак не ограничивает действие проекта. Все, что понадобится – это вода и солнце. По габаритам это весьма крупный объект, а по внешнему виду напоминает отдаленно букву Н.

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Уже заинтересовались данной разработкой представители США, ОАЭ, Австралии, а также стран Африки и Южной Америки. Были организованы испытания Watly и весьма успешно, так как итальянец и его компания получила согласие на инвестирование в размере 2 млн евро.

источник: watly

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