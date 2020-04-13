Универсальная ручная точилка для заточки хозяйственных инструментов безопасна в использовании

В периодической заточке нуждаются не только ножи, но и множество других инструментов с лезвием, при этом к каждому из них приходится подбирать специальную точилку или вовсе обращаться в мастерскую.

Появилось приспособление, способное справиться с заточкой наиболее часто используемых в хозяйстве инструментов. Универсальная ручная точилка Sharpal 103N All-In-1 подходит для ножей, ножниц, кос, топоров, секаторов, сучкорезов, мотыг, лопат, скребков и др.

Для этого на ее корпусе имеются 3 слота для заточки с заданным оптимальным углом, твердосплавный и керамический стержни.

ИНСТРУМЕНТ ZIPPO СПОСОБЕН ВЫПОЛНЯТЬ ФУНКЦИИ ТОПОРА, ПИЛЫ И МОЛОТКА

Конструкция Sharpal 103N All-In-1 позволяет затачивать инструменты как на весу, так и зафиксировав в тисках. Само устройство можно подвесить за специальное отверстие или установить плоским основанием на столешницу.

Большая рукоятка анатомической формы с прорезиненной накладкой обеспечивает надежный захват и удобна при работе в перчатках. Благодаря тщательно продуманной эргономике точилка безопасна в использовании.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗРЕЖЕТ, ОТШЛИФУЕТ, ОТПОЛИРУЕТ И ЗАЧИСТИТ

Несмотря на свою универсальность, Sharpal 103N All-In-1 имеет компактные размеры — 21,5 × 7,5, × 3,4 см и весит 140 г.

источник: sharpal