Уникальный эко-байк AirPurifier Bike очистит воздух и решит транспортную проблему (фото)

Казалось бы, все, что только можно, уже придумано и ничего нового сделать с велосипедом просто нереально. И деревянный, и электрический смастерили, не говоря про различные модификации самой конструкции и широкую палитру цветов. Но таиландские умельцы явили миру уникальный байк, который способен очищать воздух.

Так сказать, внесли свою лепту в борьбу за экологию мира. Этот проект пока еще только на бумаге, но разработчики обещают в скором времени выпустить экологическое чудо в продажу.

Как же велосипед вообще может очищать воздух? Это ведь из области фантастики. Но по словам изобретателей в этом нет ничего сложного. В алюминиевую раму установят воздушный фильтр, который станет перерабатывать загрязняющие воздух вещества в кислород.

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И даже когда никуда не нужно ехать, байк будет приносить пользу благодаря специальному электрическому аккумулятору и продолжать вырабатывать кислород. Изобретатели уверены, что такой велосипед будет востребован, так как поможет уменьшить вред, наносимый многочисленными машинами в мегаполисах.

Как подтверждение этого разработчики получили престижную награду «Red Dot» и заинтересовали власти Таиланда своим детищем. Считается, что эко-байк сможет решить транспортную проблему, которая на данный момент очень актуальна для этой страны. Количество машин в Таиланде настолько возросло, что стало затруднять движение и угрожать безопасности людей. Кроме того, из-за большого количества автомобилей экологическая ситуация крайне обострилась, и чудо-велосипед станет отличным выходом из создавшегося положения.

Помимо этого, по сравнению с автомобилями, он более экономичен в обслуживании, а с учетом постоянных пробок на дорогах более маневренен и быстр.

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Судя по Европе, велосипед вполне может стать прекрасной альтернативой автомобилю. На сегодняшний день европейские страны переживают бум популярности велосипедов, их объем продаж превышает даже автомобили.

источник: lightfog