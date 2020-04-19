Уникальный дом из переработанных пластиковых бутылок возводится в течении нескольких дней

Канадская строительная компания JD Composites завершила строительство первого концептуального дома из 612000 переработанных пластиковых бутылок — Dubbed Beach House. Уникальный дом, устойчивый к ураганам, был возведен в провинции Новая Шотландия (Канада), став наглядным примером того, как можно эффективно использовать пластиковые отходы.

Совладельцы JD Composites Давид Саулньер и Джоел Герман предложили концепцию не требующего большого количества материалов, простого при строительстве, долговечного и прочного пляжного дома.

Авторы концепта работали в тесном сотрудничестве с расположенной в Онтарио фирмой Armacell, которая разработала технологию производства стеновых панелей из полиэтилентерефталата (ПЭТ). На их изготовление ушло 612000 пластиковых бутылок, которые вначале превратили в маленькие шарики, а затем подвергли экстенсивному процессу экструзии — продавливанию вязкого материала через формующее отверстие.

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Получившиеся в результате панели размером 2,43 х 2,43 м обладают отличной теплоизоляцией, долговечностью, надежно защищены от влаги и плесени, и очень просты в сборке: дом возводится буквально в течении нескольких дней. На его возведение ушло более 184 панели, каждая из которых была изготовлена и обрезана вручную в соответствии с дизайном дома.

Beach House представляет собой современный семейный дом с простым фасадом и «морским» интерьером. Он энергоэффективен и, что очень важно, устойчив к ураганным ветрам.

Интерьер представлен просторной современной кухней, открытой гостиной, тремя большими спальнями, двумя ванными комнатами, закрытой площадкой для барбекю и террасой на крыше. Пляжный дом имеет большие окна с видами на залив.

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В настоящее время дом тестируется в качестве опытной модели, что также предполагает его аренду на время отпуска. Общая стоимость строительства, включая покупку земли, обошлась компании около 373 тысяч долларов США.

источник: intelligentliving