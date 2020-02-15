Уникальные способности робопса Spot привлекли внимание добывающих компаний (видео)

Уникальные способности робопса Spot от Boston Dynamics привлекли внимание добывающих компаний. Так норвежская компания Aker BP хочет с его помощью повысить безопасность и эффективность своих нефтяных вышек.

Робот Spot — вместе с другими роботами и дронами — начнет испытания на нефтяной вышке в Норвежском море в этом году. Aker BP собирается за это время оценить способность автономных машин инспектировать оборудование.

По замыслу Aker BP, на вышке робот Spot будет служить глазами для операторов, находящихся на берегу. Он станет использовать свою систему камер, обнаружения препятствий и бортовые датчики, чтобы искать места утечки газа.

Компания уже тестировала робота в тренировочной среде и пришла к выводу, что Spot способен добраться до мест, в которые людям не пролезть, а значит, он может повысить уровень безопасности работ.

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«Наша цель — автоматизировать все операции, от начала и до конца, чтобы повысить производительность, качество и безопасность для наших сотрудников», — заявил Карл Джонни Херсвик, глава Aker BP.

источник: newatlas