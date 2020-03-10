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Уникальная активируемая светом смола затвердевает даже под водой

10.03.2020
Уникальная активируемая светом смола затвердевает даже под водой

Хотя мы наверняка слышали об эпоксидных смолах, которые затвердевают при воздействии света, обычно все вещества должны подвергаться воздействию. Новая добавка заставляет смолу затвердевать, когда даже ее часть находится под водой.

Разработанное в Венском технологическом университете, запатентованное соединение может быть добавлено к существующим эпоксидным смолам в жидкой или пастообразной форме.

Изначально она прозрачная. Когда любая часть смолы облучается вспышкой света, происходит химическая реакция, которая генерирует тепло. Это тепло распространяется по всей смоле, что приводит к каскадному эффекту, который заставляет весь материал затвердевать в течение нескольких секунд — это даже включает куски, которые могут быть скрыты от света, внутри трещин.

В этот момент смола приобретает более темный цвет, что позволяет пользователям знать, что процесс завершен.

В настоящее время добавка запускается ультрафиолетовым или высокоинтенсивным светом, в зависимости от его состава. Важно отметить, что она работает когда смешивается с углеродными волокнами, что означает, что она может быть использована при производстве или ремонте композитных материалов.

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Смола может даже затвердевать под водой. Сначала ученые предположили, что тепло, выделяемое смолой, будет рассеиваться в воде, не давая материалу затвердеть. Оказалось, однако, что химическая реакция вызвала кипение воды, непосредственно окружающей смолу, создавая защитный слой водяных паров вдоль поверхности материала.

источник: newatlas

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