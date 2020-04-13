«Умный дом» контролирует микроклимат, экономит электроэнергию и собирает дождевую воду

Канадские инженеры компании Great Gulf построили здание которое способно контролировать расход энергии, поддерживать комфортный климат, следить за потреблением воды и делать многое другое.

За весь смарт-функционал дома отвечает интегрированная автоматическая система Somfy Tahoma, которая может управлять климатическими устройствами, освещением и термостатами, установленными в жилых комнатах. Этим возможности системы не ограничиваются — она может руководить всеми окнами и жалюзи.

Так, например, в случае слишком высокой влажности в доме, Somfy Tahoma открывает мансардные окна и приоткрывает несколько окон на нижнем этаже. А если погода на улице очень жаркая, система закрывает все окна и включает систему кондиционирования. При интенсивном солнечном излучении она закрывает оконные жалюзи.

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На всех трех уровнях эко-здания установлены термостаты, которые постоянно контролируют температуру и влажность воздуха и обмениваются данными с системой управления, программа которой определяет оптимальные условия для обеспечения заданных параметров.

Хай-тек жилище способно экономить электричество, снабжается за счет возобновляемых источников энергии и может собирать дождевую воду. Самостоятельно прибраться, сбегать в магазин за покупками или наварить борщ умный дом пока, к сожалению, не может. Но, возможно, канадские разработчики поработают над его IQ и такой функционал обеспечат в будущем.

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«Активный» дом, не смотря множество технологичной «начинки», был построен всего за одну неделю. Так быстро возвести строение специалисты смогли благодаря применению модульных конструкций и современных методов строительства.