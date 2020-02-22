«Умное жилище» — уникальный дом Cube One выдержит землетрясения до 9 баллов и тайфуны 12-го уровня

Сингапурская компания Nestron запустила в серию свой уникальный дом Cube One – «умное жилище» площадью 14,5 кв. метров оборудовано всем необходимым вплоть до мебели и способно выдержать землетрясения до 9 баллов и тайфуны 12-го уровня.

На стремительно развивающийся мировой рынок «Tiny House» (крошечный дом) врывается сингапурская компания Nestron со своим «умным и неразрушаемым» футуристическим домиком Cube One. Никого уже давно не удивляют небольшие жилища площадью 10-25 кв. м, которые позволяют значительно экономить средства и обеспечивают минимальный комфорт.

Жилищный кризис уже окончательно «достал» миллионы людей на планете и, например, в Австралии и Новой Зеландии неуклонно растет популярность «крошечных домиков» по 22 кв. м.

Чем же так интересен Nestron Cube One? Ведь разнообразных бюджетных моделей домов с площадью около 14 кв. м достаточно на рынке и, более того, такие дома многие активисты движения «Tiny House» строят «почти самостоятельно», минимально обращаясь за помощью к квалифицированным строителям и инженерам.

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Во-первых, дом Cube One очень точно попадает в некую «золотую середину» разнообразных предложений по размерам. На площади 14,5 кв. м согласны жить как и одиночки, так и семейные пары без детей. При этом вариант от Nestron включает в себя все необходимое оборудование и мебель, вплоть до кондиционера, телевизора и аудиосистемы. Естественно, что есть туалет, душ и все кухонные принадлежности.

Во-вторых, «жилая капсула» предлагается по вполне конкурентоспособной цене – базовый вариант «все включено» стоит $30 тыс., что вполне сравнимо со стоимостью «обычного автомобиля». Цена большинства комфортных моделей, представленных на рынке, находится в диапазоне $60-120 тыс., правда за большую площадь в 18-22 кв. м. В стоимость таких жилищ не входит аренда земельного участка и цена подключения к коммуникациям.

В-третьих, стальной домик Cube One позиционируется как «несокрушимый», ведь он предназначен практически для любого климата и способен выдержать землетрясения до 9 баллов и тайфуны 12-го уровня. Огнестойкие материалы гарантируют 2 часа для наружных поверхностей и не менее часа для внутренних. Дом не требует фундамента, а для установки достаточно ровной площадки. Конструкция жилища обеспечивает тепло и звукоизоляцию на хорошем уровне. Футуристическое жилище позиционируется как «умный дом» с развитой системой голосовой управления для настройки большинства параметров «капсулы». Дополнительные солнечные панели могут быть установлены на крыше.

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Новая модель, прежде всего, ориентирована на азиатский рынок, ведь после дорогих и тесных жилых квартир и комнат по 5-7 кв. м, собственный бюджетный дом таких размеров станет вполне комфортным «особняком» на достаточно продолжительное время. Недостатки Cube One очевидны и присущи всем строениям в стиле «Tiny House» – небольшой размер, сложность в поиске участка для размещения и подключения всех коммуникаций, невозможность какой-либо «перестановки» в доме, ведь почти вся мебель и аппаратура сделаны «под заказ».

источник: thespaces