«Умная» уличная мебель для учебных заведений с солнечными батареями заряжает гаджеты и поражает креативностью (фото)

Студия дизайна Hello Wood представила коллекцию «умной» мебели, предназначенной для школ и университетов. Мебель оснащена солнечными батареями, которые вырабатывают энергию для питания USB-портов.

Коллекция представляет собой удлиненные, волнообразные скамейки, похожие на шезлонги, и необычный «жидкий куб», выполненные из цельного дерева.

За последние несколько лет Hello Wood уже успела удивить многими инновационными инсталляциями из дерева: от светодиодных рождественских елок, сделанных из многоразовых деревянных ящиков и целого комплекса «солнечного воркаута» до гигантских размеров тигра из отработанной древесины.

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Теперь же дизайнеры создали новую коллекцию деревянных изделий на открытом воздухе, которая уже появилась в венгерских учебных заведениях. Смотрится она весьма необычно и, судя по всему, студентам очень нравится.

Готовиться к лекциям учащиеся могут, расположившись на длинных зигзагообразных скамейках с местами для сидения или же уединиться в так называемом «жидком кубе». По сути это квадратная беседка, где стена есть только сзади, а по бокам и сверху сделаны вырезы, напоминающие водные пузыри.

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В дополнение к их уникальным формам, предметы уличной мебели долговечны. Более того, древесина, использовавшаяся для их изготовления, сертифицирована Советом по управлению лесным хозяйством, который гарантирует соблюдение всех экологичных норм.

Все инсталляции оснащены солнечными батареями, некоторые компоненты которых были изготовлены с использованием переработанных пластиковых отходов.

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Вырабатываемой энергии достаточно для того, чтобы студенты могли заряжать свои телефоны и ноутбуки, пока они отдыхают или занимаются на свежем воздухе.