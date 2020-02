Украинский проект электрического суперкара Miracle the One с дизайном в стиле Maserati и Mercedes (видео)

По словам основателя и главного инженера «МИРАКЛ АВТО» Александра Бабченко, — «Miracle the One первый украинский электросуперкар, «не имеющий аналогов в мире».

Miracle the One выделяется в первую очередь дизайном в стиле болидов 1950-х годов — с открытой хромированной подвеской, центральным положением водителя, спицевыми дисками. В «МИРАКЛ АВТО», не стесняясь, прямо говорят, что вдохновлялась дизайном Maserati F250 и Mercedes W196, создавая собственный Miracle the One.

По основным техническим характеристикам Miracle the One почти полностью повторяет легендарный Mercedes Silver Arrow W196 (последний проданный автомобиль ушел с молотка более чем за 29 миллионов долларов).

При этом Miracle the One, будучи полностью электрическим, отличается парой электромоторов на задней оси с суммарной мощностью 220 кВт (300 л.с.) и пиковым крутящим моментом 500 Нм. Авторы проекта особо подчеркивают, что каждый из моторов выдает по 10 кВт мощности на 1 кг своего веса. Источником питания выступает аккумуляторная батарея емкостью 50 кВт∙ч, одной зарядки которой должно хватать на 500 км.

Кузов автомобиля выполнен из углеродного волокна, что гарантирует высокую прочность при минимальном весе.

Miracle the One — это двухместный автомобиль, пассажир может разместиться сзади водителя, где установлено дополнительное кресло.

Как и другие электромобили, Miracle the One является практически бесшумным. Инженеры разработали специальный «динамик», который создает высококачественный звук двигателя внутреннего сгорания. При этом его громкость и тон, как утверждают разработчики, может меняться с V12 до оппозитной двойки, либо же на звук Тысячелетнего Сокола со Звездных войн (фанаты франшизы должны оценить).

Сейчас инженеры работают над созданием первого тестового автомобиля, который планируется выпустить на дороги уже в конце 2020 года. Всего же планируется собрать только 500 экземпляров, приступив к отгрузкам первых машин клиентам в 2021 году. Цена уже известна — $105 тыс. Доплатив еще $3,5 тыс. сверху можно будет заказать индивидуальные надписи на педалях и панели приборов, а за $12 тыс. оснастить авто дополнительным скоростным блоком, который позволит временно поднимать мощность до 610 л.с.

Александр Бабченко рассказал, что над проектом постоянно работает 3 инженера, еще 8 человек — на производстве. Основные компоненты, включая электродвигатели и элементы подвески (что касается тормозов и безопасности), планируют закупать у европейских поставщиков, а аккумуляторы — у Samsung. Некоторые элементы подвески также европейские. Все остальные элементы (рама кузов, подвеска и т.д.) и сама сборка будет производиться в Украине.

Проект электрического суперкара Miracle the One в целом выглядит достаточно интересно. Но это нишевая модель, создаваемая с прицелом на коллекционеров.