Украинские ученые разработали экспресс-тест для диагностики коронавируса 2019-nCoV

Украинские ученые разработали первую партию экспресс-тестов на коронавирус. Об этом 20 марта в видеообращении, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы получили первую партию экспресс-тестов, которые изготовили в Институте молекулярной биологии Национальной академии наук Украины. Я очень благодарен нашим ученым за то, что они смогли это сделать в короткие сроки», – сказал президент.

На сайте НАН указано, что ученые начали работать над созданием тестов в январе 2020 года.

«За это время в институте удалось провести дизайн и синтез четырех нуклеотидных праймеров, соответствующих самым специфическим последовательностям в геноме данного вируса. Осуществлена подготовка к испытаниям лабораторного варианта оригинальной тест-системы для диагностики коронавируса 2019-nCoV, которая не подпадает под патентную охрану иностранных тест-систем», – рассказали в пресс- службе.

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По состоянию на 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, три из них с летальным исходом, один человек выздоровел. Среди инфицированных – нардеп от группы «Довіра» Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от вируса лечат 13 украинцев, пятеро выздоровели, одна женщина умерла.

источник: gordonua