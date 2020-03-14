Украинка описала, как вели себя китайцы в Ухане с начала вспышки коронавируса

Украинка говорит, что поражена самоотдачей, жертвенностью и готовностью китайцев прийти на помощь.

«Косвенно знаю украинку, которая живет недалеко от Уханя. Она описывала меры китайских властей и все, что происходило, с точки зрения простого человека на карантине. Мне кажется, это очень интересный материал для понимания современного Китая и вообще будущего. Поэтому попросил разрешения вынести обезличенно кое-что из ее закрытых постов и перевел на украинский, делюсь, — пишет Юрий Гайдай, один из наших постоянных читателей. Вот хронология событий:

22.01 — первые новости об эпидемии. Все ходят в масках.

28.01 — возле метро, ​​магазинов, жилых комплексов дистанционно измеряют температуру и задерживают всех, у кого выше 37.3. Интернет-магазины и аптеки работают, как обычно.

04.02 — город на карантине. Въезд / выезд из города — через КП с полицией, где проводят тотальную дезинфекцию и проверяют симптомы. В жилом комплексе автора, где 5 подъездов по 20 этажей, житель заболел коронавирус, поэтому устроили тотальный карантин ЖК.

Каждый день в ЖК приходят дезинфекторы. Обрабатывают все, даже каждый куст во дворе дома, даже мусор обрабатывают. Выполняют поручения, такие как доставить овощи из магазина, бесплатно. Выйти из дома можно не чаще, чем раз в два дня, только в случае крайне основательной необходимости, после контроля симптомов.

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Продукты, говорят, доставляют всюду, где карантин, даже в села.

06.02 — в новостях по центральному ТВ сказали, что США бесплатно передали лекарства и формулу для их производства в Китай, до 27 февраля будут наблюдать за больными, которым давали лекарства и запустят производство, если все будет в порядке. Теплые отзывы о США.

08.02 — китайское правительство обязало предприятия платить зарплату всем, кто на карантине, даже иностранцам. Тем, кто застрял вне дома и нанимает жилье, правительство выплачивает субсидии — 50 юаней в день. Доставка продуктов в дома бесплатная за счет правительства / муниципалитета / волонтеров.

09.02 — видео полиции, дистанционно управляемыми дронами подлетает к скоплений людей и просит их разойтись по домам, надевать повязки, не контактировать.

13.02 — впервые за 18 дней выпустили из дома. Талончики на выход за пределы двора можно получить раз в два дня. Люди в костюмах химзащиты проверили температуру. Город пуст. В магазинах записывают номер паспорта и телефона. Продукты есть, как обычно. На входе в ЖК снова меряют температуру. Передвижение разрешено только в маске и перчатках.

23.02 — по телевизору показывают обучения полиции, на посту контроля обнаруживает водителя авто с повышенной температурой и после того, как он отказывается выполнять приказы полиции и не надевает маску — ему на голову специальным сачком набрасывают мешок, вяжут руки и везут на карантин, а машину быстро отгоняют, чтобы не задерживала поток через пост контроля.

24.02 — дальше двора без талончика не выпустили. Китайцы фотографируют блондинку на улице, удивляются, что не все иностранцы уехали.

28.02 — нововведения. Заполняете форму паспортными данными и получаете персональный идентификационный QR-код в телефоне. Карантин постепенно отменяют, по этому коду теперь можно входить в ТЦ, банки, магазины. Всюду на входе сканируют код, меряют температуру (лоб и обе руки), заливают в базу. Без кода не пустят даже в парк. Код меняет цвет, если ты был в «опасном месте».

03.03 — в новостях на центральном ТВ призывают не бросать домашних животных на произвол судьбы. Власть проверила 4800 образцов из собак и кошек и не обнаружила вируса.

04.03 — впервые за 1.5 месяца получила допуск на улицу и код. Без этих документов не пускают за пределы двора. За день температуру измерили 10 раз.

10.03 — 20 дней без новых случаев заболевания в городе. Построенную больницу так и не использовали. Повсюду допуск по электронным пропускам, которые меняют цвет, когда ты был в потенциально опасных местах. Если ты был в месте, где обнаружили больного, тебя находят, и проверяют температуру, состояние здоровья.

P.S .: Автор добавляет, что поражена самоотдачей, жертвенностью и готовностью китайцев прийти на помощь. Говорит, что знакомые китайцы делились продуктами и масками. Что волонтеры круглосуточно дежурили под окнами, готовы помочь. И отдельно — о подвиге врачей, в частности в Ухане.