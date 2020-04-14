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Украинец создал гидроэлектростанцию, которая не перекрывает течение реки

14.04.2020
Украинец создал гидроэлектростанцию, которая не перекрывает течение реки

Предприниматель Дмитрий Акишин создал гидроэлектростанцию, для работы которой не требуется перекрывать течение реки. Экспериментальный образец ГЭС построят на Днестре в Могилеве-Подольском.

«В основании установки — колесо, которое опускается под воду, — пояснил он. — Для запуска станции не нужно будет менять русло реки или делать дамбу: колесо погрузят, а поскольку Днестр — река быстротечная, течение и будет его вращать».

Идея необычной ГЭС у Дмитрия Акишина появилась после телевизионного сюжета.»В новости сообщали, что американские инженеры ищут возможность получать электрическую энергию из подводных рек, — вспоминает он. — Отмечалось, что есть много подводных рек с мощным течением, сила которого не используется».

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По словам Дмитрия Акишина, сгенерированную электроэнергию частично планируют использовать также для освещения набережной, где оборудовали зону отдыха. «Нам нужно убедиться, что наше детище работает, — объясняет он. — Если ГЭС покажет хорошие результаты, тогда будем думать об увеличении мощности».

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