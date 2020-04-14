Украинец создал гидроэлектростанцию, которая не перекрывает течение реки

Предприниматель Дмитрий Акишин создал гидроэлектростанцию, для работы которой не требуется перекрывать течение реки. Экспериментальный образец ГЭС построят на Днестре в Могилеве-Подольском.

«В основании установки — колесо, которое опускается под воду, — пояснил он. — Для запуска станции не нужно будет менять русло реки или делать дамбу: колесо погрузят, а поскольку Днестр — река быстротечная, течение и будет его вращать».

Идея необычной ГЭС у Дмитрия Акишина появилась после телевизионного сюжета.»В новости сообщали, что американские инженеры ищут возможность получать электрическую энергию из подводных рек, — вспоминает он. — Отмечалось, что есть много подводных рек с мощным течением, сила которого не используется».

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По словам Дмитрия Акишина, сгенерированную электроэнергию частично планируют использовать также для освещения набережной, где оборудовали зону отдыха. «Нам нужно убедиться, что наше детище работает, — объясняет он. — Если ГЭС покажет хорошие результаты, тогда будем думать об увеличении мощности».