Удобное приспособление для безопасного забивания гвоздей

В то время как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной, а вокруг сплошные смартфоны, ноутбуки, роботы, дроны, квадрокоптеры и прочие гаджеты, все еще появляются вещи, вызывающие у нас умиление своей гениальной простотой.

Вот, например, такое нехитрое, но очень нужное домашнему мастеру приспособление под названием Safety Nailer, которое создано для того, чтобы защитить нас от серьезных травм и значительно ускорить процесс забивания гвоздей разных размеров и калибров.

В нем нет электронных «мозгов», таймеров, сенсоров и даже банальных батареек. Всего лишь чистая механика.

Простая, но совершенная конструкция Safety Nailer напоминает своеобразную ракушку, створки которой раскрываются под углом 180° и закрываются, защелкиваясь на магниты. Гвоздь вставляют в одну из трех разнокалиберных направляющих канавок, находящихся внутри этой «ракушки» и оснащенных магнитами, надежно удерживающими его.

Для удобства пользователя на обеих створках приспособления есть специальные эластичные петельки, куда можно вставлять пальцы, чтобы зафиксировать Safety Nailer в руке.

ИНСТРУМЕНТ С НАБОРОМ МАГНИТНЫХ НАСАДОК-ДЕРЖАТЕЛЕЙ ДЛЯ КРЕПЕЖНЫХ РАБОТ

Новинка производится из суперпрочного АБС-пластика красного цвета и весит всего 45 г.

источник: safetynailer