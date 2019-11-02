Ученые разработали самовосстанавливающееся антикоррозийное покрытие

Сложно поверить, что даже самые крошечные трещины в металле однажды могут приводить к разрушению целых конструкций. Однако далеко за примерами ходить не нужно – падающие мосты, прорывающиеся трубопроводы и многие другие катастрофические последствия нередко являются действием коррозии, образовавшейся в крошечных трещинах, царапинах и вмятинах, которые очень сложно обнаружить.

Наиболее распространенным методом борьбы с коррозией является нанесение защитных покрытий, изолирующих поверхность металла от разрушающего воздействия окружающей среды. Проблема в том, что с нарушением этого покрытия теряется его эффективность.

Группа ученых из Северо-Западного университета под руководством Цзясина Хуанга разработала покрытие для металла, способное при повреждении самовосстанавливаться за считанные секунды, предотвращая превращение этих едва заметных дефектов в локальную коррозию, которая в свою очередь может привести к обрушению всей конструкции.

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Новый материал устойчив к экстремальным условиям окружающей среды и его можно наносить даже под водой.

«Локальная коррозия очень опасна. Ее сложно предсказать, предотвратить и обнаружить, но она способна привести к катастрофическим последствиям», — говорит Цзясин Хуанг.

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По словам разработчиков, их запатентованное покрытие обладает наиболее оптимальными свойствами текучести и возможностями самовосстановления. В ходе экспериментов исследователи продемонстрировали, что покрытый этим веществом металл 200 раз восстанавливал свою структуру после повторяющихся повреждений и не подвергся коррозии в растворе соляной кислоты.