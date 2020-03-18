Ученые из Южной Кореи в 16 раз повысили эффективность производства водорода

Ученые из Южной Кореи разобрались в технологии электрохимического катализа и представили новую стратегию повышения активности платины — главного катализатора, используемого для получения водорода.

Водород считается потенциальной альтернативой ископаемому топливу. Проблема в том, что большинство традиционных промышленных методов производства водорода так или иначе вредят окружающей среде, выделяя значительное количество двуокиси углерода и парниковых газов.

Основной метод получения чистого водорода — электрохимическое расщепление воды. Платина — один из самых распространенных катализаторов, повышающих эффективность этой реакции. Однако это дорогостоящий и редкий металл, и его применение не позволяет запустить технологию в массовое производство.

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Решением этой проблемы могли бы стать одноатомные катализаторы, разработанные командой ученых из Корейского института передовых технологий. Они использовали мезопористый субоксид вольфрама в качестве основы материала, распределив поверх него атомы платины.

Эксперимент показал, что новая конструкция в 2,1 раза превосходит по массовой активности углеродный материал с атомами платины, и в 16,3 раза — наночастицы платины, нанесенные на углеродную основу.

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Кроме того, исследователи отметили изменение электронной структуры платины посредством переноса заряда от субоксида вольфрама к платине. Этот феномен стал результатом сильного взаимодействия металла и основы.

источник: sciencedaily