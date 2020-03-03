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Ученые доказали, что под водой солнечные батареи могут работать

03.03.2020
Ученые доказали, что под водой солнечные батареи могут работать

Индийские ученые доказали, что под водой солнечные батареи могут работать, их можно использовать для обеспечения работы сенсоров, а также ряда других подводных устройств. В эксперименте использовали кремниевый солнечный элемент компании Panasonic.

В водной среде фотоэлементы теряют производительность из-за сниженного солнечного излучения, однако группа ученых заявила, что это справедливо не для всех панелей. Моно-и поликристаллические элементы действительно теряют до 20% своей производительности, тогда как панели из некристаллического кремния при погружении менее чем на полтора метра имеют более высокий показатель конверсии, а значит, и потенциал для использования в малых электронных устройствах разного назначения.

При проведении эксперимента они погрузили в воду на глубину двух метров солнечный элемент из аморфного кремния с покрытием из полидиметилсилоксана (PDMS) – одного из самых распространенных полимеров в оптоэлектронных устройствах. PDMS является идеальным покрытием для такого испытания из-за своих водоотталкивающих свойств, инертности, нетоксичности и негорючести. Покрытие из PDMS повысило производительность солнечного элемента на 2.79%.

Ученые объяснили, что некристаллический кремний является наилучшим материалом для подводных солнечных элементов благодаря своей спектральной чувствительности при длине волн 380-780 нм. Испытания были проведены в четырех типах водной среды: деионизированной, пресной озерной, морской и искусственном соленом растворе (3.5%) на основе морской соли.

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Худший показатель производительности получен в озерной воде, где бактерии, водоросли и другие естественные загрязнения значительно снизили прозрачность среды. Наилучший показатель конверсии в 0.0367 Вт был достигнут в деионизированной воде, а в натуральной и искусственной морской воде он составил 0.0337Вт и 0.0320 Вт, соответственно.

источник: onlinelibrary

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