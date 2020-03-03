Индийские ученые доказали, что под водой солнечные батареи могут работать, их можно использовать для обеспечения работы сенсоров, а также ряда других подводных устройств. В эксперименте использовали кремниевый солнечный элемент компании Panasonic.

В водной среде фотоэлементы теряют производительность из-за сниженного солнечного излучения, однако группа ученых заявила, что это справедливо не для всех панелей. Моно-и поликристаллические элементы действительно теряют до 20% своей производительности, тогда как панели из некристаллического кремния при погружении менее чем на полтора метра имеют более высокий показатель конверсии, а значит, и потенциал для использования в малых электронных устройствах разного назначения.

При проведении эксперимента они погрузили в воду на глубину двух метров солнечный элемент из аморфного кремния с покрытием из полидиметилсилоксана (PDMS) – одного из самых распространенных полимеров в оптоэлектронных устройствах. PDMS является идеальным покрытием для такого испытания из-за своих водоотталкивающих свойств, инертности, нетоксичности и негорючести. Покрытие из PDMS повысило производительность солнечного элемента на 2.79%.

Ученые объяснили, что некристаллический кремний является наилучшим материалом для подводных солнечных элементов благодаря своей спектральной чувствительности при длине волн 380-780 нм. Испытания были проведены в четырех типах водной среды: деионизированной, пресной озерной, морской и искусственном соленом растворе (3.5%) на основе морской соли.

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Худший показатель производительности получен в озерной воде, где бактерии, водоросли и другие естественные загрязнения значительно снизили прозрачность среды. Наилучший показатель конверсии в 0.0367 Вт был достигнут в деионизированной воде, а в натуральной и искусственной морской воде он составил 0.0337Вт и 0.0320 Вт, соответственно.

источник: onlinelibrary