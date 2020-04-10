Ученик 10 класса из Казахстана изобрел новый вид строительного материала – «пласткирпич»

Учащийся 10 класса Назарбаев Интеллектуальной школы города Атырау Ермек Кенесов в процессе изучения химии полимеров изобрел новый вид строительного материала – «пласткирпич».

«Я выяснил, что по данным Комитета ООН по охране природы ежегодно пластиковые отходы становятся причиной смерти 1 миллиона птиц и около 100 тысяч морских млекопитающих, в том числе огромного количества рыб. Пластиковые пакеты становятся частью Большого тихоокеанского мусорного пятна – водоворота антропогенного мусора в северной части Тихого океана», — говорит Ермек.

Юный изобретатель уверен, что одним из решений этой проблемы является вторичное использование пластиковых отходов. Ермек уже придумал пласткирпич, который создается на основе мелкого щебня, песка и пластмассовых отходов.

Сперва он исследовал физико-химические свойства аддитивного и конденсационного полимера для создания экономичного строительного материала, проанализировал большой объем информации по этому вопросу. Затем разработал гидравлический аппарат из твердого картона для измельчения пластика. Завершающим этапом стал непосредственно процесс создания пласткирпича и его проверка по физическим характеристикам.

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Как показал тест, прочность, влагопоглощение и морозостойкость соответствуют тем же характеристикам как и у обычных кирпичей. В настоящее время Ермек думает о полномасштабном производстве пласткирпича, составил бизнес-план, в котором четко просчитаны затраты, необходимые инвестиции и прибыль: «Вторичная переработка пластиковых отходов является одним из лучших решений проблемы переизбытка пластиковых изделий», – уверен Ермек Кенесов.

Его открытием уже заинтересовалась крупнейшая строительная компания Казахстана (Bi Group). Руководители стройкомпании вышли на родителя учащегося, сейчас ведутся переговоры.

По словам Ермека, подобных технологий в Казахстане еще нет. Казахстан только начинает перенимать опыт зарубежных стран по переработке и использованию вторичного сырья.

«Лет через 10-15 зеленая экономика будет иметь успех», — считает Ермек.

Руководителем проекта Ермеку Кенесову была предложена тема: «Моделирование парникового эффекта: натуральный или искусственный». Это тема актуальная в настоящее время, проблемы окружающей среды волнуют человечество. Из данной темы Ермек выделил новую проблему – это воздействие пластиковых отходов на окружающую среду. Его идея связана созданием нового материала – пласткирпича.

На создание одного пласткирпича потребовалось 24 часа времени, при повторной работе время уменьшилось до 10 часов, и впоследствии — до 2 часов.

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Пласткирпич многофункциональное соединение, на основе которого можно создать неограниченное количество различных сооружений, инструментов, площадок. Пласткирпич создается на основе РЕТ полимера, или обычных питьевых емкостей, и песка при температуре выше 2500 С, но не ниже 3600С. Чтобы упростить плавление пластика, его следует разрезать при помощи гидравлического аппарата — рассказал молодой изобретатель.

Ермек составил бизнес-план по дальнейшему продвижению своего продукта. В день мини-завод может выпускать до 600 штук продукта. Рыночная стоимость кирпича, в среднем, $0,39, а пласткирпич, ориентировочно, будет стоить $0,15.

автор : Ержан Нурединов (Казахстан)