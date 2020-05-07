Трещины в кирпичной кладке, бетоне, штукатурке — как правильно заделать

Трещины — проблема, с которой хоть раз сталкивался каждый строитель или отделочник. Да и владельцам домов приходится думать над тем, как устранить досадные повреждения. Мы расскажем о том, как восстановить штукатурную, кирпичную или бетонную поверхности.

Трещины в штукатурке — явление нередкое. Причин их возникновения может быть множество, но обычно это нарушение технологии отделочных работ. Вероятнее всего, мастер поленился тщательно очистить стену или нарушил рецептуру приготовления смеси, недолив или перелив воды.

ЗАЧЕМ НУЖНА ШТУКАТУРКА СТЕН И ПОТОЛКА В КВАРТИРЕ

Решить проблему в данном случае довольно просто. Нужно зачистить трещину, удалив все крошащиеся кусочки штукатурки и удалить пыль щеткой или пылесосом. Затем тщательно смочить поврежденный участок, чтобы сухая стена не тянула влагу из свежей штукатурки.

После подготовительных мер, пренебрегать которыми ни в коем случае нельзя (иначе очень скоро ремонт придется повторить), остается лишь приготовить новую штукатурку, заделать трещину при помощи шпателя, а после полного высыхания раствора зашкурить «заплату» наждачной бумагой и, при необходимости, окрасить.

Трещины в кирпичной стене — весьма тревожный знак. Как правило, они говорят о просадке фундамента, грубых нарушениях технологии кладки или чрезмерных нагрузках, ложащихся на стены. И прежде чем принимать меры, нужно определить причину разрушения и устранить ее. А после убедиться, что развитие трещины остановилось.

Сделать это нетрудно. Достаточно просто наклеить поперек трещины несколько полосок бумаги и наблюдать за ними на протяжении 5-6 недель. Если ни одна из них за это время не порвалась, можно приступать к ремонту.

БИОКИРПИЧИ, ДЕШЕВЛЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ, ЧЕМ ОБЫЧНЫЕ И У НИХ ЛУЧШЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Технология заделки трещины в кирпичной стене зависит от ее размера. Повреждения шириной менее 10 мм заделывают цементно-песчаным раствором по той же технологии, что и в случае со штукатуркой (исключив за ненадобностью этапы зашкуривания и окрашивания). Некоторые специалисты предлагают заменить бетон монтажной смесью или силиконовым герметиком, но надежность и долговечность этих альтернатив вызывает вполне обоснованные сомнения.

Более широкие щели необходимо армировать, чтобы не допустить их дальнейшего распространения. Самый простой и надежный способ — установка металлических скоб в заранее просверленные отверстия. В процессе заделки трещины эти элементы заделывают все тем же цементно-песчаным раствором, предварительно покрыв антикоррозийным лаком.

Если же в кирпичной стене образовалась не трещина, а настоящий разлом, ничего не остается, как разобрать поврежденный участок и снова заложить его новыми кирпичами. Это крайняя мера, и прежде чем идти на нее, необходимо посоветоваться со специалистами и убедиться, что частичный разбор кладки не приведет к обрушению конструкции.

После окончания ремонта трещину нужно будет периодически осматривать в течение ближайших двух месяцев.

Трещины в бетоне,чаще всего ремонтировать приходится стяжку, которая дала слишком сильную усадку по тем или иным причинам. На едва видные глазу трещины шириной менее 1 мм можно не обращать внимание. Более того, дефекты порядка 0,1 мм со временем заполняются сами собой. У этого удивительного эффекта есть даже свое название — самозалечивание бетона. Но более крупные повреждения приходится устранять.

ПРОФЕССОР-МИКРОБИОЛОГ СОЗДАЛ БИОБЕТОН, КОТОРЫЙ САМ СЕБЯ ЛЕЧИТ

Если трещина не шире 3 мм, отремонтировать ее довольно просто. Прежде всего, нужно расшить ее зубилом до ширины порядка 5 мм, тщательно вычистить бетонное крошево, а затем промыть водой при помощи щетки и вытереть остатки влаги. Для армирования можно уложить в образовавшийся желоб кусочки тонкой стальной проволоки.

После подготовительных работ трещину заливают ремонтным составом, приготовленных по следующей рецептуре: 1 часть портландцемента и по 3 части воды и песка. Для придания пластичности можно добавить небольшое количество клея ПВА. После того, как смесь затвердеет, место ремонта обрабатывают шлифовальной машиной.

Трещины шириной более 10 мм требуют установки стягивающих скоб, так же, как и в случае с ремонтной кладкой. Заливку ремонтного раствора в этом случае следует производить в несколько этапов, чтобы контролировать процесс усадки.

Рынок предлагает также специальные ремонтные составы на основе эпоксидной смолы и акрила на эпоксидной основе. Он значительно прочнее цементно-песчаного раствора, но и обходится значительно дороже.