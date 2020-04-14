Трейлер-амфибия Sealander — гибрид кемпингового трейлера и электрической моторной лодки

Что это такое? Фургон? Может быть лодка? Нет, это Sealander – амфибия, которая сочетает в себе качества наземного и водного транспортного средства, способная служить и небольшим катером, и удобным караваном для любителей автопутешествий.

Эта компактная система является своеобразным гибридом кемпингового трейлера и электрической моторной лодки. Длиной 406 сантиметров и шириной 168 сантиметров, оснащенное небольшим электромотором, это устройство является детищем немецкого изобретателя Даниэля Штрауба.

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«Важное преимущество устройства — в том, что здесь сочетаются два способа путешествия. Это дает людям гораздо больше возможностей. Ведь если у вас есть лодка и кемпер, вы должны принять решение, какое из этих двух транспортных средств использовать. То, что мы предлагаем, освобождает вас от необходимости выбора», — рассказывает Штрауб.

В Sealander предусмотрены места для двух человек, в нем есть все привычные для трейлера удобства: небольшая кухня, кровать и мультимедийная система. Если отдыхающий желает полюбоваться на звезды ночью или послушать пение птиц на рассвете, он может заказать себе съемную крышу и обустроить кабриолет.

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«Это мечта, которую мы превратили в действительность. Но вначале идея казалась слегка безумной. Конечно, для большинства людей — это что-то совершенно новое, поэтому они не спешат воспринимать новинку всерьез, однако есть много тех, кто не представляет свою жизнь без дорожных путешествий и прогулок по воде, по этому наш «плавучий» автодом, я думаю, будет пользоваться спросом, — говорит изобретатель.

Переход от морского до наземного функционала осуществляется за несколько секунд: на шоссе Sealander можно прицепить к автомобилю, как обычный дом на колесах.