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Трехколесный электрокар Nobe 100 можно парковать на стене (видео)

24.04.2020
Трехколесный электрокар Nobe 100 можно парковать на стене

Трехколесный электрокар Nobe 100 отличается целым рядом необычных характеристик. Помимо прочего, он может стать первым электромобилем, у которого регулярно обновляется не только ПО, но и запчасти.

Эстонская компания Nobe представила электромобиль Nobe 100, он очень необычен по целому ряду характеристик. Во-первых, у Nobe 100 всего три колеса — два спереди и одно сзади. В сочетании с ретро-дизайном это заставляет вспомнить о трехколесных авто, которые выпускались в Европе в 1970-х годах. Во-вторых, электромобиль очень легкий — его вес составляет всего 600 кг.

Трехколесный электрокар Nobe 100 можно парковать на стене

Облегченная конструкция и батарея мощностью 21 КВт*ч обеспечивает пробег до 210 км. У другой версии Nobe 100 мощность аккумулятора достигает 25 КВт*ч, а пробег — 260 км. Кроме того, каждое колесо снабжено встроенным двигателем. Их мощность у базовой версии составляет 54 КВт, а у дополненной — 72 КВт.

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Самая странная особенность Nobe 100 — возможность парковать электромобиль вертикально на стене. Это позволит решить проблему парковки. Правда, подойдет далеко не всякая стена, а только снабженная специальным механизмом.

Трехколесный электрокар Nobe 100 можно парковать на стене

В Nobe утверждают, что их разработка станет первым электромобилем, у которого будет обновляться не только программное обеспечение, но и детали. По мере развитие технологий компания будет поставлять клиентам обновленные аккумуляторы, двигатели и другую электронику.

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Стартап обещает вывести Nobe 100 на рынок в 2021 году. Первые 10 автомобилей будут проданы за $29 000.

источник: mynobe

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